18. November 2017, 09:34 Uhr Verlängerung Die wichtigsten Köpfe des Jamaika-Marathons









Die Positionen liegen weit auseinander. Dass die Verhandlungsführer sehr persönliche Interessen haben, macht die Sache nicht einfacher. Ein Überblick, wer jetzt was will und was man zu zahlen bereit ist.









Von Stefan Braun , Constanze von Bullion , Nico Fried , Robert Roßmann und Mike Szymanski

Viele sitzen am Tisch - aber wenige sind berufen, die Sache zu entscheiden. Ein Sechser-Kreis zieht sich immer wieder zurück, um die Jamaika-Verhandlungen zu entwirren, wenn sie sich verheddert haben: die Chefs von CDU und CSU, Angela Merkel und Horst Seehofer, die zwei Spitzenkandidaten der Grünen, Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir, FDP-Chef Christian Lindner und sein Vize Wolfgang Kubicki. Zwei andere sind auch wichtig: Peter Altmaier, derzeit als Finanzminister Herr übers Geld. Und Alexander Dobrindt, als Landesgruppenchef Statthalter der CSU in Berlin. Alle wollen einen Erfolg - aber meinen alle damit auch das Gleiche?

Angela Merkel

Die Frau hat Zeit. Sie ist die Bundeskanzlerin und führt eine geschäftsführende Regierung. Sie wird die Verhandlungen für eine Jamaika-Koalition nicht scheitern lassen, sondern immer wieder neue Vorschläge machen, wenn es sein muss. Nein sagen - das sollen andere auf sich nehmen.

Merkel hat Erfahrung als Verhandlerin. Einige Zeit komme sie mit wenig Schlaf aus, hat die Kanzlerin mal erzählt. Ihre ersten bleibenden Erlebnisse stammen aus den Jahren als Umweltministerin. Zuerst leitete sie 1995 eine sehr harte Klimakonferenz in Berlin, zwei Jahre später führte sie die deutsche Delegation in Kyoto an. Sie lernte die Tricks der anderen kennen, zum Beispiel der Chinesen. In Nachtsitzungen tauschten die ihren wichtigsten Vertreter einfach aus, um ihm bis zum Schlussspurt am frühen Morgen einige Stunden Schlaf zu gönnen. Dann kam er wieder.

In den Sondierungsgesprächen geht das nicht. Wenn Merkel irgendwann geht, ist Schluss. Aber dann ist sie nicht diejenige, die als Erste aufsteht, sondern diejenige, die das Licht ausmacht.

Peter Altmaier

Er ist der unermüdlichste Schlichter und der, der wahrscheinlich zuletzt aufgeben würde. Streit? Ist zum Lösen da. Kulturbrüche? Müsste man unter vernünftigen Leuten doch überwinden können. Der Kanzleramtsminister ist so etwas wie der Berufsoptimist unter den Sondierern. Das ist meistens hilfreich, manchmal aber provoziert der Gestus andere auch, weil es halt doch Probleme gibt, die für den einen oder anderen nicht einfach weggelächelt werden können.

Seinem Naturell und seiner Aufgabe entsprechend hat Altmaier beim Klima, bei den Flüchtlingen, beim Verkehr schon Brückenbauten entworfen. Dass das noch nicht zum Erfolg geführt hat, dürfte ihn zwar schmerzen, aber nicht abschrecken weiterzumachen. Natürlich weiß auch er: Wenn die Sache schiefgeht, steht die Kanzlerin schlecht da. Und das könnte dann auch für ihn unangenehm ausgehen.

Horst Seehofer

Ein Parteichef unter Druck. Aber auch ein erfahrener Verhandler. Selbst politische Gegner attestieren Seehofer, er stecke immer bis tief in die Details im Stoff. Andere Ministerpräsidenten haben den bayerischen Regierungschef gerne als Verbündeten, wenn es darum geht, Geld aus dem Bundeshaushalt in die Länder umzuleiten.

Seehofer ist überzeugt, dass die CSU gerade auch mit Blick auf Bayern mit einer Regierungsbeteiligung im Bund besser dran ist als in der Opposition. Andere in der CSU sehen das anders. Viele andere. In den anderen potenziellen Jamaika-Parteien weiß man, dass es mit Seehofer nicht leicht wird, eine Einigung zu erzielen - aber mit jedem anderen noch viel schwerer. Von wichtigen Grünen heißt es längst: "Ich hätte es nie für möglich gehalten, die Daumen dafür zu drücken, dass uns Horst Seehofer erhalten bleibt."