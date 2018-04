12. April 2018, 18:55 Uhr Verhandlungsführer der Kommunen Busfahrer verdienen gut

Thomas Böhle über Löhne, die Arbeitsplätze kosten.

Interview von Detlef Esslinger

SZ: Das Statistische Bundesamt gibt für das vergangene Jahr bei den Kommunen einen Rekordüberschuss von 10,7 Milliarden Euro an. Diese aktuelle Meldung passt Ihnen nun wahrscheinlich gar nicht, stimmt's?

Thomas Böhle: Diese Zahl ist erfreulich, gar keine Frage. Sie ändert aber nichts an der Situation der Kommunen. Sie sind insgesamt mit 141 Milliarden Euro verschuldet. Der Rückstand bei den Investitionen beträgt 126 Milliarden Euro. Der Spielraum für Lohnerhöhungen ist also nach wie vor äußerst klein.

Probleme gibt's immer. Aber wenn es diesmal keine kräftigen Lohnerhöhungen gibt, wann dann?

Es wird eine Lohnerhöhung geben. Ob die kräftig ist, mag anschließend beurteilt werden.

Bei einer besseren Finanzlage sollten auch die Lohnerhöhungen deutlicher sein als sonst.

Da gibt's keine Automatismen. Es gibt ja umgekehrt auch keine Lohnabzüge, wenn das Defizit bei den Kommunen steigt.

Was ist das Schwierige: die Prozentforderung der Gewerkschaften oder die nach einem Mindestplus von 200 Euro?

Ich verhehle nicht, dass die Forderung nach einem Mindestbetrag ein besonderes Problem darstellt. Denn sie ist eher hinderlich bei dem Versuch, Fachkräfte für die Kommunen zu gewinnen. Für die brauchen wir mehr Geld, nicht jedoch für die Beschäftigten in den unteren Entgeltgruppen.

Wieso?

Weil der öffentliche Dienst bei Ersteren weniger zahlt als die Privatwirtschaft, bei Letzteren hingegen mehr. Der Mindestbetrag führt dazu, dass deren Arbeit noch teurer wird als bisher ...

... weil 200 Euro plus bei ihnen eine Steigerung von mehr als sechs Prozent sind.

Damit steigt die Gefahr, dass die Kommunen diese Tätigkeiten an Private auslagern. Das wollen wir aber nicht.

Dann lassen Sie's doch einfach. Es zwingt Sie ja niemand dazu.

Wenn Sie finanzielle Verantwortung tragen, kommen Sie leicht in eine Lage, in der Sie jede Chance zum Sparen nutzen müssen. Nehmen Sie die Bodenverkehrsdienste an den Flughäfen; also die Arbeitnehmer, die ein Flugzeug beladen, betanken oder reinigen. Nur in Frankfurt gilt noch unser Tarifvertrag in vollem Umfang. Nahezu alle anderen haben diese Dienste ausgelagert. Ein Beispiel: Für die Gepäckarbeiter beträgt der Stundenlohn bei uns 11,52 Euro, bei einer Privatfirma aber nur 9,73 Euro. Oder im Nahverkehr, bei den Busfahrern: In unserem Tarifvertrag beträgt der durchschnittliche Lohn 2455 Euro, bei den Privaten aber nur 2146 Euro. Macht eine Differenz von 14 Prozent. Jetzt frage ich Sie: Wenn deren Jobs verlagert werden, soll das im Sinne der Beschäftigten sein?

Genau dazu wendet Verdi ein, Sie schafften es doch schon jetzt nicht mehr, alle offenen Busfahrer-Stellen zu besetzen.

Wenn es denn so wäre, müssten doch viele Kommunen die Forderung nach einem Mindestbetrag teilen. Ist aber nicht der Fall. Dieses Problem der Personalgewinnung sehen wir Arbeitgeber nicht. Zumal wir neben der Bezahlung noch viele andere Dinge zu bieten haben: Sicherheit des Arbeitsplatzes und des Standorts, vorbildliche betriebliche Altersversorgung, gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Vor vier Jahren hat Verdi einen Mindestbetrag von 90 Euro durchgesetzt. Hat der die Tendenz, Jobs zu verlagern, verschärft?

Davon gehe ich aus.

Wenn Sie das nur so allgemein sagen, war es offenbar nicht so schlimm.

Entwicklungen verlaufen immer über längere Zeiträume. Selbst wenn ein Tarifabschluss keine direkte Konsequenz hat, so kann er doch Tendenzen verschärfen.

Verdi wirft Ihnen vor, Arbeit an Billigheimer zu vergeben und auf Qualität keinen Wert mehr zu legen.

Das ist wohlfeil. Wer das sagt, verschließt die Augen vor den wirtschaftlichen Realitäten vieler Kommunen.

Wollen Sie den Mindestbetrag nur vermeiden - oder wollen Sie das von Verdi dafür vorgesehene Geld lieber den Akademikern unter Ihren Beschäftigten geben?

Mir wäre es in der Tat am liebsten, dieses Geld dort auszugeben, wo wir tatsächlich Probleme haben, Personal zu gewinnen. Zum Beispiel für ITler mit Bachelor. Oder für Ingenieure und Juristen. Wir wollen Anreize schaffen, dass sie zu den Kommunen gehen. Wir orientieren uns an den tatsächlichen Notwendigkeiten, die Gewerkschaften aber an ihren eigenen Interessen: Die meisten ihrer Mitglieder stammen aus den unteren Entgeltgruppen.