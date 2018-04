14. April 2018, 03:31 Uhr Vergeltung Von USA geführte Militärschläge gegen Syrien haben begonnen

Die USA, Frankreich und Großbritannien haben in der Nacht zu Samstag Syrien wegen des Einsatzes von Chemiewaffen angegriffen.

Die USA, Frankreich und Großbritannien haben in der Nacht zu Samstag mit Militärschlägen gegen Syrien begonnen. US-Präsident Donald Trump sagte am Freitagabend (Ortszeit) in Washington, sie seien eine Vergeltung gegen den Einsatz chemischer Waffen durch die syrische Regierung unter Baschar al-Assad gegen das eigene Volk. Trump sagte er habe "Präzisionsschläge" angeordnet. Über Ziele und mögliche Opfer ist bisher nichts bekannt.

Die USA haben Syriens Präsident Baschar al-Assad für einen vermuteten Giftgasangriff in der von Rebellen kontrollierten Stadt Duma bei Damaskus verantwortlich gemacht. An diesem Freitag hatten die USA erklärt, Beweise für Schuld der syrischen Regierung zu haben. Spekuliert wurde bereits über Vergeltungsangriffe mit Hilfe des Verbündeten Frankreich, der ebenfalls Beweise haben will. Trump sagte am Freitagabend: "Dies sind nicht die Taten eines Menschen. Es sind die Verbrechen eines Monsters." Zuvor hatte er Assad ein "mit Gas tötendes Tier" genannt, "das sein Volk tötet und sich daran erfreut".

Aktivisten zufolge sind bei dem Angriff am vergangenen Samstag mehr als 150 Menschen getötet und etwa 1000 verletzt worden. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind bei etwa 500 Krankenhauspatienten Symptome festgestellt worden, die auftreten, wenn man giftigen Chemikalien ausgesetzt ist.

Zweiter US-Vergeltungsschlag innerhalb eines Jahres

Schon im April 2017 waren bei einem Angriff in dem Ort Khan Scheikhun in der Provinz Idlib mehr als 70 Menschen nachweislich durch Sarin getötet worden. Eine gemeinsame Untersuchungskommission der OPCW und der Vereinten Nationen bestätigte dies durch die Analyse von Boden- und Gewebeproben und machte das syrische Regime dafür verantwortlich. Russland verhinderte daraufhin im November mit seinem Veto im UN-Sicherheitsrat eine Verlängerung des Mandats.

Russland und das Regime hatten eine Reihe widersprüchlicher Erklärungen präsentiert. Zunächst bestritten sie, dass Kampfstoffe eingesetzt worden seien, dann beschuldigten sie Kämpfer der mit al-Qaida verbundenen Nusra-Front, den Angriff inszeniert zu haben. US-Präsident Trump reagierte damals, indem er 59 Marschflugkörper auf den Militärflugplatz abfeuern ließ, von dem die Maschine gestartet war, die den Ort bombardierte.

Chemische Analysen zeigten, dass das eingesetzte Sarin die gleiche Zusammensetzung hatte, wie das 2013 in der Ghouta eingesetzte. Es enthielt einen charakteristischen Stabilisator, den das Regime als Teil seines Chemiewaffenprogramms bei der OPCW deklariert hatte. Es ist nicht klar, ob in Duma ebenfalls Sarin oder ein verwandter Stoff aus der Gruppe der Phosphorsäureester zum Einsatz kam; Symptome der Opfer legen das nahe. Allerdings hatte US-Verteidigungsminister James Mattis Russland und Syrien auch gewarnt, weiter Chlor einzusetzen, wie es Hunderte Male in Syrien geschehen ist; dies wäre "sehr unklug", sagte er im März bei einem Besuch in Oman.

