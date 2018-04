14. April 2018, 04:17 Uhr Vergeltung Von USA geführte Koalition hat Syrien angegriffen

Die USA, Frankreich und Großbritannien haben in der Nacht Syrien angegriffen.

Ziele waren vor allem Anlagen, die im Zusammenhang mit der Produktion von Chemiewaffen stehen sollen.

Der Angriff gilt als Vergeltungsschlag für den angenommenen syrischen Einsatz von Chemiewaffen vor etwa einer Woche gegen die eigene Bevölkerung.

Die USA, Frankreich und Großbritannien haben in der Nacht zu Samstag mit Militärschläge gegen Syrien augeführt. US-Präsident Donald Trump sagte am Freitagabend (Ortszeit) in Washington, sie seien eine Vergeltung gegen den Einsatz chemischer Waffen durch die syrische Regierung unter Baschar al-Assad gegen das eigene Volk. Trump sagte er habe "Präzisionsschläge" angeordnet.

An den Militärschlägen sind nach ersten offiziellen Angaben Schiffe und Flugzeuge beteiligt. Ein chemisches Forschungszentrum am Rand der Hauptstadt Damaskus und zwei Chemiewaffenlager seien angegriffen worden. Die Angriffe seien nicht mit Russland koordiniert worden.

Das britische Verteidigungsministerium teilte in der Nacht mit, die Angriffe seien "erfolgreich" gewesen. Darauf deuteten "erste Hinweise" hin. Für die Militärschläge der Westmächte nahe Damaskus seien Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow zum Einsatz gekommen. Vier Flugzeuge der Royal Air Force hätten Raketen auf ein Ziel Nahe Homs abgeschossen. Dort lagerten dem Ministerium zufolge in einer früheren Raketenbasis etwa 24 Kilometer westlich von Homs Produkte für chemische Kampfstoffe. Dies stelle einen Bruch der Chemiewaffenkonvention dar. Die Wirkung der Luftangriffe werde aber weiter analysiert, hieß es.

Nach dem Beginn des Angriffs sind in der Hauptstadt Damaskus schwere Explosionen zu hören gewesen. Das berichteten Anwohner am frühen Samstagmorgen. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete, die Luftabwehr des Landes bekämpfe die "amerikanisch-britisch-französische Aggression".

US-Präsident Donald Trump sagte, die USA suchten keine dauerhafte Präsenz eigener Bodentruppen in Syrien. Man freue sich darauf, wenn die Soldaten heimkehrten. Die USA blieben für die Region ein "Partner und ein Freund", aber das Schicksal der Region liege in der Hand der Völker vor Ort.

Die britische Premierministerin Theresa May sagte, es habe "keine gangbare Alternative zum Einsatz der Streitkräfte gegeben", um das syrische Regime vom Einsatz der Chemiewaffen abzuschrecken, sagte sie am Samstag. Die militärische Antwort sei ein "begrenzter und gezielter Schlag" gewesen. "Wir können nicht zulassen, dass der Einsatz von Chemiewaffen normal wird - in Syrien, auf den Straßen in Großbritannien oder irgendwo anders in unserer Welt", sagte sie. Es gehe nicht darum, in einen Bürgerkrieg einzugreifen, fügte sie hinzu. Es gehe auch nicht um einen Regimewechsel.

Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte in der Nacht zu Samstag, der Einsatz chemischer Waffen dürfe nicht toleriert werden. Sie stellten eine Gefahr für das syrische Volk und "unsere gemeinsame Sicherheit" dar. Er habe deshalb der Armee den Befehl zum Eingreifen gegeben. Der Angriff solle auch der Banalisierung des Einsatzes von Giftgas vorbeugen.

Der russische Botschafter in Washington, Anatoli Antonow, ließ über Twitter mitteilen, die "schlimmsten Befürchtungen" hätten sich bestätigt. Die Warnungen Russlands seien nicht gehört worden. Der Angriff werde "nicht ohne Konsequenzen bleiben".

US-Verteidigungsminister James Mattis nannte den Angriff am späten Freitagabend in Washington einen "einmaligen Beschuss". Ob die Angriffe weitergingen, sei abhängig vom Verhalten Assads. Der aktueller Angriff sei aber vorrüber. Er hat etwa eine Stunde gedauert. Als Ziele seien lediglich solche gewählt worden, die in Zusammenhang mit der Herstellung von chemischen Waffen stünden. Es seien etwa doppelt so viele Raketen eingesetzt worden, wie vor einem Jahr, als die USA wegen eines Chemiewaffen-Einsatzes 59 Tomahawk-Raketen auf Syrien abfeuerte, sagte Mattis.

Die USA haben Syriens Präsident Baschar al-Assad für einen vermuteten Giftgasangriff in der von Rebellen kontrollierten Stadt Duma bei Damaskus verantwortlich gemacht. An diesem Freitag hatten die USA erklärt, Beweise für Schuld der syrischen Regierung zu haben. Spekuliert wurde bereits über Vergeltungsangriffe mit Hilfe des Verbündeten Frankreich, der ebenfalls Beweise haben will. Trump sagte am Freitagabend: "Dies sind nicht die Taten eines Menschen. Es sind die Verbrechen eines Monsters." Zuvor hatte er Assad ein "mit Gas tötendes Tier" genannt, "das sein Volk tötet und sich daran erfreut".

Zweiter US-Vergeltungsschlag innerhalb eines Jahres

Aktivisten zufolge sind bei dem Angriff am vergangenen Samstag mehr als 150 Menschen getötet und etwa 1000 verletzt worden. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind bei etwa 500 Krankenhauspatienten Symptome festgestellt worden, die auftreten, wenn man giftigen Chemikalien ausgesetzt ist.

Schon im April 2017 waren bei einem Angriff in dem Ort Khan Scheikhun in der Provinz Idlib mehr als 70 Menschen nachweislich durch Sarin getötet worden. Eine gemeinsame Untersuchungskommission der OPCW und der Vereinten Nationen bestätigte dies durch die Analyse von Boden- und Gewebeproben und machte das syrische Regime dafür verantwortlich. Russland verhinderte daraufhin im November mit seinem Veto im UN-Sicherheitsrat eine Verlängerung des Mandats.

Russland und das Regime hatten eine Reihe widersprüchlicher Erklärungen präsentiert. Zunächst bestritten sie, dass Kampfstoffe eingesetzt worden seien, dann beschuldigten sie Kämpfer der mit al-Qaida verbundenen Nusra-Front, den Angriff inszeniert zu haben. US-Präsident Trump reagierte damals, indem er die 59 Marschflugkörper auf den Militärflugplatz abfeuern ließ, von dem die Maschine gestartet war, die den Ort bombardierte.

Chemische Analysen zeigten, dass das eingesetzte Sarin die gleiche Zusammensetzung hatte, wie das 2013 in der Ghouta eingesetzte. Es enthielt einen charakteristischen Stabilisator, den das Regime als Teil seines Chemiewaffenprogramms bei der OPCW deklariert hatte. Es ist nicht klar, ob in Duma ebenfalls Sarin oder ein verwandter Stoff aus der Gruppe der Phosphorsäureester zum Einsatz kam; Symptome der Opfer legen das nahe. Allerdings hatte US-Verteidigungsminister James Mattis Russland und Syrien auch gewarnt, weiter Chlor einzusetzen, wie es Hunderte Male in Syrien geschehen ist; dies wäre "sehr unklug", sagte er im März bei einem Besuch in Oman.