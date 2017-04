15. April 2017, 17:40 Uhr Verfassungsreform Worum es beim Referendum in der Türkei geht









Am Sonntag stimmen mehr als 58 Millionen Türken über Präsident Erdoğans Verfassungsänderung ab. Welche Folgen hätte sie? Und wie sicher ist, dass bei der Wahl nicht manipuliert wird? Ein Überblick.

Von Julia Ley

Worüber wird in der Türkei abgestimmt?

Die Türkei steht am Sonntag vor einer weitreichenden Entscheidung. Die Bürger sollen in einem Referendum über eine Verfassungsänderung entscheiden. Die bisherige Verfassung wurde nach einem Putsch von der damaligen Militärregierung geschrieben und 1982 in einem Referendum mit großer Mehrheit des Volkes angenommen. Seither wurde sie viele Male geändert, etwa zwei Drittel der 177 Artikel sind bereits neu gefasst worden. Dennoch halten eigentlich alle Parlamentsparteien eine weitere Reform für nötig. Nur, darüber, wie diese aussehen sollte, gehen die Meinungen weit auseinander.

Was will Erdoğan?

Präsident Recep Tayyip Erdoğan ist der Motor hinter dem Projekt Verfassungsänderung. Das liegt auch daran, dass die Reform vor allem ihm selbst zugute käme. Denn mit der neuen Verfassung soll ein Präsidialsystem durchgesetzt werden. Das muss nicht per se schlecht sein, heißt aber: Das bislang eher repräsentative Amt des Präsidenten würde mit deutlich mehr Macht ausgestattet. Der Präsident könnte nicht nur seine Minister und Stellvertreter selbst ernennen, sondern in seinen Kompetenzbereichen auch per Dekret regieren. Was das bedeutet, macht seit seiner Amtseinführung US-Präsident Donald Trump vor. Der Spielraum des türkischen Präsidenten könnte sogar noch größer sein, glauben Verfassungsexperten.

Selbst viele Befürworter der Reform argumentieren zwar, dass Erdoğans politisches Handeln im Moment nicht durch die Gesetze gedeckt ist. Die Lösung sehen sie allerdings nicht darin, dass Erdoğan sich entsprechend der Verfassung verhält, sondern in einer Reform der Gesetzestexte selbst: So würde die Machtanmaßung des Präsidenten juristisch aufgefangen.

Was kritisiert das Nein-Lager?

Besonders umstritten ist, dass der Präsident künftig nicht mehr über der Parteipolitik stünde. Erdoğan könnte gleichzeitig erster Mann im Staate und Vorsitzender seiner Partei, der AKP, sein. In der Türkei werden Parteiämter meist von oben besetzt. Schon in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass Erdoğan innerparteiliche Kritiker wie den früheren Premier Davutoğlu kurzerhand absägt. Durch die Personalunion von Präsident und Parteichef würde seine Macht noch weiter anwachsen. Über die Parteilisten könnte er dann weit in die Zusammensetzung des Parlaments eingreifen.

Ein Abgeordneter der prokurdischen Opposition findet dafür deutliche Worte: "Damit der Präsident nicht zum kriminellen Diktator wird, bereitet man ihm eine gesetzesgemäße Diktatur." Kritiker führen außerdem an, dass die Reform den Ausnahmezustand verstetigen würde: Erdoğan könnte über weite Strecken per Dekret regieren. Auf dem Papier läge die letzte Entscheidung im Konfliktfall zwar beim Parlament - doch dafür müssten die Abgeordneten sich sicher sein, dass über ihren Amtsverbleib nur das Volk entscheidet.

Problematisch ist auch, dass der Präsident künftig großen Einfluss auf die Ernennung der wichtigsten Richterposten im Land haben würde. Kritiker sehen darin das Ende einer unabhängigen Justiz.

Die geplanten Verfassungsänderungen sind komplex und lassen sich kaum in wenigen Sätzen zusammenzufassen.