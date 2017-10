12. Oktober 2017, 15:12 Uhr Vereinte Nationen USA verlassen Unesco









Feedback

Die USA verlassen die Kultur- und Bildungsorganisation der Vereinten Nationen noch dieses Jahr.

Washington hat bereits seit Jahren keine Beiträge mehr an die Unesco gezahlt und hatte in der Generalkonferenz kein Stimmrecht mehr.

Hautpgrund für den Austritt ist, dass die US-Regierung die Politik der Organisation für anti-israelisch hält.

Die USA ziehen sich zum 31. Dezember aus der UN-Kultur- und Bildungsorganisation Unesco zurück. Das teilte das Außenministerium mit. Unesco-Generaldirektorin Irina Bokowa bedauerte die Entscheidung öffentlich, die ihr offiziell von US-Außenminister Rex Tillerson mitgeteilt worden war.

Das Ministerium in Washington begründete den Schritt am Donnerstag unter anderem damit, dass die Organisation eine "grundlegende Reform" brauche und in zunehmendem Maße anti-israelische Positionen vertrete. Eine anti-israelische Politik wirft die US-Regierung der Organisation schon seit Jahren vor. Die USA haben 2011 gegen den Beitritt Palästinas zur Unesco gestimmt und zahlen seitdem keine Beiträge mehr an die internationale Organisation.

Die Unesco stellte Washington weiterhin jährlich Millionen von Dollar in Rechnung. 2013 entzog die Unesco der US-Regierung, die damals Barack Obama führte, das Stimmrecht in der Generalkonferenz. Washington unterhielt aber weiter ein Büro bei der Unesco in Paris. Inzwischen haben sich Schulden von mehr als einer halben Milliarde angehäuft.

Die Unesco ist seit 1946 für UN-Programme zu Bildung und Kultur zuständig und vor allem dafür bekannt, jährlich besonders schöne Stätten aus aller Welt zum Weltkulturerbe zu ernennen. Die USA hatten die Organisation 1984 schon einmal verlassen, um dann 2002 wieder einzutreten.

Hohe US-Regierungsbeamte prangerten die Unesco in jüngster Zeit wiederholt an, unter ihnen UN-Botschafterin Nikki Haley. Sie nannte die Entscheidung, die Altstadt von Hebron zum palästinensischen Weltkulturerbe zu erklären, im Juli "einen Affront an die Geschichte". Medienberichten zufolge hat Rex Tillerson den Austritt schon vor Wochen entschieden.