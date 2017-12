26. Dezember 2017, 18:36 Uhr Vereinigte Arabische Emirate Für Frauen verboten









Die Fluglinie Emirates sperrt Tunesierinnen aus Terrorangst aus. Die Antwort folgt auf dem Fuße: Tunesiens Präsident hat der Airline die Landeerlaubnis entzogen. Dahinter steckt ein fundamentaler Streit zwischen Golftstaaten und Tunesien um die richtige Staatsform.

Von Dunja Ramadan

Internationale Spannungen lassen sich immer häufiger an Flugverbindungen ablesen, die gecancelt oder beeinträchtigt werden. Seitdem Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Ägypten am 5. Juni ihre diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen haben, galt die katarische Airline Qatar Airways als besonders betroffen. Nun bahnt sich ein neuer Streit im Luftverkehr an: Die in Dubai ansässige Fluggesellschaft Emirates weigerte sich in den vergangenen Tagen, Frauen mit tunesischem Pass zu befördern. Die Behörden des Emirats begründeten ihr Vorgehen mit "ernsthaften Sicherheitsinformationen". ...