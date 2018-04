12. April 2018, 18:55 Uhr Verdi-Vorsitzender Busfahrer brauchen mehr Geld

Frank Bsirske über Löhne, die nicht zum Leben reichen.

Interview von Detlef Esslinger

SZ: Sie haben diese Woche zu "Warnstreiks" aufgerufen, die letztlich ganztägige Streiks waren. Warum diese Keule?

Frank Bsirske: Wir hatten im März mit kürzeren Warnstreiks begonnen. Dies ist nun in der Tat eine Steigerung. Das liegt daran, dass wir zwei Verhandlungsrunden hinter uns haben, in denen nichts passiert ist. Die Arbeitgeber haben noch kein Angebot vorgelegt. Nun bauen wir Druck auf, damit es nächste Woche einen Durchbruch gibt.

Die Arbeitgeber legen oft erst in der letzten Runde ein Angebot vor. Meistens wird's immer erst dann konkret.

Mit den Warnstreiks signalisieren die Arbeitnehmer, dass es ihnen ernst ist mit ihren Forderungen.

Was können Sie denn vor allem den Kommunen zumuten? 40 Prozent von ihnen befinden sich vor lauter Schulden weiterhin im finanziellen Notstand.

Es gibt zwei Entwicklungen. Insgesamt übersteigen die Einnahmen seit 2012 die Ausgaben. 2017 gab es einen Rekordüberschuss von 10,7 Milliarden Euro. Zugleich wird es für die Kommunen immer schwieriger, noch Fachkräfte zu bekommen. In Pflegeheimen werden Menschen abgewiesen, weil es an Personal fehlt. Investitionsmittel werden nicht abgerufen, weil es nicht genügend Ingenieure gibt. Die Bürger sind aber auf einen funktionsfähigen öffentlichen Dienst angewiesen. Dazu braucht es gute Leute, die dann auch gutes Geld bekommen müssen.

Auch die Arbeitgeber würden gern mehr für Fachkräfte ausgeben. Indem die Gewerkschaften aber bei der Lohnerhöhung einen Mindestbetrag fordern, wollen sie vor allem den Ungelernten Gutes tun.

Es gibt Handlungsbedarf bei beiden. Ich war heute auf dem Frankfurter Flughafen, wo ich Gepäckarbeiter getroffen habe, die mit 1800 bis 2200 Euro brutto nach Hause gehen. Und das bei schwerer körperlicher Arbeit im Schichtbetrieb. Sie leben in einer Gegend, in der Mieten von 1000 Euro üblich sind. Um da über die Runden zu kommen, braucht es einen deutlichen Gehaltssprung. Bei den Fach- und Führungskräften wiederum brauchen wir Lohnerhöhungen, damit der Rückstand zur Bezahlung in der Privatwirtschaft geringer wird.

Indem Sie den Mindestbetrag fordern, wollen Sie die Einkommen der Ungelernten prozentual stärker erhöhen als die der Fachkräfte. Also sind Erstere Ihnen einen Tick wichtiger.

Das Problem ist doch nicht, dass wir nichts für die Fachkräfte tun wollen. Wir können uns gerne zusammen mit den Arbeitgebern eine Lösung überlegen, mit der wir den Bedürfnissen dort gerecht werden können. Das Problem ist, dass die Arbeitgeber keinen Akzent bei den unteren Einkommensgruppen setzen wollen. So kommen wir nicht zusammen.

Das heißt, ohne Mindestbetrag unterschreiben Sie keinen Tarifvertrag?

Es wird keinen Abschluss geben, ohne dass es bei den unteren Einkommensgruppen zu einem deutlichen Sprung nach oben kommt.

Dort sind die Gehälter in den vergangenen zehn Jahren ohnehin deutlicher gestiegen als bei den oberen.

Weil wir zumindest in den Tarifrunden 2008 und 2014 eine soziale Komponente durchgesetzt haben.

... wie Sie den Mindestbetrag nennen. Nun zahlt der Staat in den unteren Gruppen schon jetzt besser als die Privatwirtschaft. Wenn Sie dort immer besonders hohe Steigerungen durchsetzen, riskieren Sie, dass die Kommunen viele Jobs abbauen und die Arbeiten an private Firmen vergeben.

Einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken können Sie entnehmen, dass der Gehaltsunterschied minimal ist: acht Euro.

Die Kommunen bringen das Beispiel des Busfahrers, der bei ihnen 14 Prozent mehr erhält als bei Privatfirmen.

Das hängt aber sehr davon ab, wann ein Busfahrer eingestellt wurde: Je später, umso schlechter wird er bezahlt. Was ist denn, wenn Sie keine Fahrer mehr kriegen zu den Löhnen, die Sie anbieten, und Private bessere Arbeitsbedingungen bieten? Dann können Sie keinen öffentlichen Nahverkehr mehr gewährleisten.

Leben Gewerkschaft und Arbeitgeber in verschiedenen Realitäten? Die Kommunen sagen, bei ihnen seien die Bedingungen besser als in der Wirtschaft.

Die Kommunen werden allemal Probleme bekommen, noch qualifizierte Arbeitskräfte zu bekommen. Ich sage das im Wissen um die Probleme, vor denen viele Nahverkehrsbetriebe stehen. Am Ende geht es um die Funktionsfähigkeit des öffentlichen Dienstes. Das Motto dieser Tarifverhandlungen ist ganz klar: Gute Arbeit, gute Löhne, guter öffentlicher Dienst!