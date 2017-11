30. November 2017, 16:20 Uhr USA Weißes Haus will offenbar Außenminister Tillerson loswerden









CIA-Chef Pompeo soll ihn der "New York Times" zufolge ersetzen. Die Beziehung zwischen Tillerson und Präsident Trump gilt seit Monaten als zerrüttet.

Das Weiße Haus will offenbar Außenminister Rex Tillerson loswerden. Er soll in den nächsten Wochen durch CIA-Direktor Mike Pompeo ersetzt werden, berichtet die New York Times. Die Zeitung beruft sich auf hochrangige Regierungsvertreter. Ob US-Präsident Donald Trump dem Plan bereits zugestimmt hat, ist unklar.

Die Beziehung zwischen Außenminister Tillerson und Trump gilt seit Monaten als zerrüttet. Schon im Juli soll Tillerson Trump als "moron" (deutsch: Trottel) bezeichnet und seinen Rücktritt aus dem Kabinett in Erwägung gezogen haben. Er dementierte das zwar, doch die Spannungen zwischen den beiden waren offensichtlich.

So soll Tillerson bereits des Öfteren seinen Frust darüber geäußert haben, wie wenig Trump von Außenpolitik verstehe. Ganz besonders verärgert hätten ihn der New York Times zufolge Trumps Worte über den Aufmarsch von Neonazis in Charlottesville, als der Präsident "beiden Seiten" die Schuld an der Eskalation gab. Tillerson sagte daraufhin in einem Fernsehinterview, der Präsident spreche nur für sich selbst.