11. März 2018, 18:53 Uhr USA Wachsende Zweifel

US-Politiker äußern Bedenken gegen das geplante Atomtreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. US-Präsident Donald Trump hingegen erwartet einen "enormen Erfolg". Wenn einer einen Frieden aushandeln könne, dann er.

Von Alan Cassidy, Washington

Angesichts des geplanten Treffens von US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un äußern Abgeordnete beider Parteien sowie frühere Spitzendiplomaten Zweifel an dessen Erfolgsaussichten. Sie warnen, dass Gespräche mit Nordkorea nur dann erfolgreich sein könnten, wenn die USA vorher klare Bedingungen formulierten. Dem Regime müsse klar sein, dass drei Dinge nicht verhandelbar seien, sagte der republikanische Senator Marco Rubio: Die USA würden erstens ihr Bündnis mit Südkorea nicht aufgeben, sie würden zweitens Nordkorea niemals als legitime Atommacht anerkennen und drittens auch keine Raketen akzeptieren, welche die USA treffen könnten. Seien diese Bedingungen nicht erfüllt, wären Gespräche mit Nordkorea "schädlich", so Rubio.

Trump hingegen erwartet einen "enormen Erfolg". Wenn einer einen Frieden aushandeln könne mit Nordkorea, dann er: "Ich glaube wirklich, sie wollen Frieden machen. Ich glaube, es wird Zeit", sagte er am Samstag an einer Wahlveranstaltung in Pennsylvania. Der republikanische Senator Tom Cotton sagte, man müsse an den Absichten Nordkoreas zweifeln und "unter keinen Umständen unilaterale Zugeständnisse an Nordkorea eingehen."

Nordkorea müsse "konkrete Taten" folgen lassen

Trump versuchte, diese Skepsis zu entkräften. "Nordkorea hat seit dem 28. November 2017 keine Raketentests mehr durchgeführt und versprochen, das während unserer Treffen weiter so zu halten", twitterte er. Zuvor hatte die Sprecherin des Weißen Hauses gesagt, dass Nordkorea eine atomare Abrüstung sowie einen Stopp der Atom- und Raketentests versprochen habe. Nun müsse das Regime "konkrete Taten" folgen lassen. Die USA seien dabei "null Konzessionen" eingegangen, sagte Sarah Huckabee Sanders.

Auch Bill Richardson, früherer US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, äußerte Zweifel. Die Idee eines Treffens sei nicht abwegig, schrieb Richardson in der Washington Post, aber die USA müssten sich über die Positionen Pjöngjangs im Klaren sein: Das Regime werde vielleicht zustimmen, sein Atomprogramm vorerst nicht weiterzuentwickeln. Das bereits bestehende Arsenal werde Nordkorea aber nicht aufgeben.