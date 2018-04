11. April 2018, 19:00 Uhr USA Vorsorglicher Abgang

Paul Ryan gibt seinen Spitzenposten im US-Abgeordnetenhaus auf. Der Verzicht verdeutlicht, in welchen Schwierigkeiten die Republikaner vor der Kongresswahl im November stecken.

Von Hubert Wetzel , Washington

Der ranghöchste Republikaner im US-Abgeordnetenhaus, Paul Ryan, wird im November nicht zur Wiederwahl antreten. Das bestätigten Vertraute des Parlamentariers am Mittwoch. Ryan ist seit Herbst 2015 der "Speaker" des Repräsentantenhauses und damit einer der mächtigsten republikanischen Politiker in Washington.

Über einen Rückzug Ryans aus der Politik war in Washington in den vergangenen Monaten viel spekuliert worden. Ryan ist vor allem für seine konservativen Überzeugungen in der Haushaltspolitik bekannt, er gilt als sogenannter Defizitfalke. Widerstand gegen Defizite und wachsende Staatsschulden zu leisten, gehörte früher zu den Dogmen der Republikaner. Unter Präsident Donald Trump hat sich das rapide geändert - die Republikaner haben drastische Steuersenkungen, zugleich aber auch deutliche Ausgabensteigerungen beschlossen, die Amerikas Defizite und Schulden massiv erhöhen werden. Ryan hat an diesen Gesetzen mitgearbeitet - die Steuersenkung war eine seit Langem verfolgte Priorität von ihm -, er tritt daher jetzt nicht aus Protest zurück. Aber er dürfte gemerkt haben, dass seine politischen Ziele derzeit wenig Konjunktur haben. Sein persönliches Verhältnis zu Präsident Trump war ohnehin nie besonders von Wärme oder Respekt geprägt.

Ryans Verzicht zeigt aber auch, in welchen Schwierigkeiten die Republikaner mit Blick auf die Kongresswahl Anfang November stecken. Die meisten Prognosen sagen voraus, dass die Demokraten dann die Mehrheit im Abgeordnetenhaus erobern werden, eventuell auch im Senat. Das wäre ein Desaster für Trump und die Republikaner. Ryan wäre in diesem Fall nicht mehr "Speaker" - und damit de facto der Herrscher über das Repräsentantenhaus -, sondern nur noch Oppositionspolitiker. Dieser Degradierung kommt er, wie bereits etliche seiner Parteikollegen, durch seinen Verzicht auf eine Wiederwahl zuvor.

20 Jahre lang hat Ryan seinen Wahlkreis gewonnen

Um Ryans Wahlkreis im Bundesstaat Wisconsin dürfte nun ein harter Kampf ausbrechen. Ryan hat dort in den vergangenen 20 Jahren stets zuverlässig gewonnen, der Bezirk gilt für die Republikaner eigentlich als sicher. Ryans ranghohe Position in der Partei hat zudem dazu geführt, dass er in der Vergangenheit bei den Vorwahlen keine ernsthaften innerparteilichen Herausforderer hatte. Das könnte nun zu einem Problem für die Republikaner werden. Denn in Ryans Wahlkreis gibt es derzeit nur einen einzigen anderen republikanischen Kandidaten, der statt Ryan bei der Wahl antreten will - einen wilden, nationalistischen und antisemitischen Rechtsausleger. Sollte dieser tatsächlich für die Republikaner im November antreten, dürfte das die Chancen der Demokraten deutlich erhöhen, Ryans Wahlkreis im November - und damit eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus - zu gewinnen.