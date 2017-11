29. November 2017, 23:24 Uhr USA und Nordkorea USA fordern Abzug des deutschen Botschafters aus Nordkorea

Deutsche Botschaft in Pjöngjang.









Feedback

Die USA wollen, dass Deutschland seinen Botschafter aus Nordkorea abzieht.

Das sagte eine Sprecherin des US-Außenministeriums in Washington.

Damit solle der Druck auf das Land erhöht werden, seine Raketentests sein zu lassen.

Die USA haben das Auswärtige Amt in Berlin aufgefordert, seinen Botschafter aus Nordkorea abzuziehen. Länder mit diplomatischen Beziehungen zu Nordkorea sollten diese abbrechen, um den Druck auf Nordkorea im Atomstreit mit dem kommunistischen Land zu erhöhen, sagte die Sprecherin des US-Außenministeriums, Heather Nauert, in Washington. "Ruft Euren Botschafter zurück", sagte sie mit Blick auf Deutschland.

Die Bundesrepublik gehört anders als die USA zu den Ländern, die bisher ihre diplomatischen Beziehungen zu Nordkorea trotz dessen Atomprogramm aufrechterhalten haben. Deutschland wird gegenwärtig von dem Diplomaten Thomas Schäfer in Nordkorea repräsentiert.

Deutschland habe sich im Kampf gegen das System nordkoreanischer Zwangsarbeiter im Ausland bereits als hilfreicher Partner erwiesen, sagte Nauert. Das Problem Nordkorea betreffe nicht nur die USA, fügte sie hinzu. "Nordkorea bedroht die gesamte Welt." Es bedürfe gemeinsamer weiterer Anstrengungen, um die Führung in Pjöngjang an den Verhandlungstisch zu bewegen. China und Russland stünden besonders in der Verantwortung.

Nauert stellte klar, dass die USA nicht auf gemeinsame Manöver mit Südkorea in der Region verzichten würden, wenn Nordkorea im Gegenzug sein Atomprogramm einstelle. Erst in der Nacht zu Mittwoch hat Nordkorea erneut eine Rakete zu Testzwecken abgeschossen. Nach einer kurzen Phase der Entspannung hat sich dadurch das Verhältnis der USA zu dem kommunistischen Land wieder verschlechtert.