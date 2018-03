18. März 2018, 18:48 Uhr USA und China "Grobe Verletzung"

Chinas frisch bestätigte Führung hat am Wochenende die Entscheidung des US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump kritisiert, hochrangigen Regierungsvertretern Taiwan-Reisen zu erlauben.

Von Kai Strittmatter , Peking

Auch hochrangige Vertreter der US-Regierung dürfen Taiwans Flagge künftig nahekommen – so hat es US-Präsident Trump verfügt. China gefällt das nicht. (Foto: Tyrone Siu/Reuters)

Chinas Parlament hat am Wochenende in Peking die neue Führung des Staates gewählt. Xi Jinping erhielt dabei am Samstag bei seiner erneuten Wahl zum Staatspräsidenten 2970 von 2970 Stimmen. Vizepräsident wurde mit einer Gegenstimme Wang Qishan, der die letzten fünf Jahre der oberste Korruptionsjäger und rechte Hand Xis war. Und als Premierminister wurde am Sonntag mit zwei Gegenstimmen Li Keqiang im Amt bestätigt, der unter dem starken Xi die letzten Jahre kaum aufgefallen war. Erste große Herausforderung der neuen Staatsführung ...