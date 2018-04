24. April 2018, 18:43 Uhr USA Pomp, Trump und Freundschaftspflege

Gartenarbeit am südlichen Zaun des Weißen Hauses: U.S.-Präsident Donald Trump und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron pflanzen mit Spaten ein Mitbringsel ein, bewacht von den First Ladys, Brigitte Macron (links) und Melania Trump.

Donald Trump empfängt Emmanuel Macron mit einem Aufwand, den der US-Präsident bislang noch für keinen Staatsgast veranstaltet hat. Steckt dahinter mehr als nur politisches Kalkül?

Von Hubert Wetzel , Washington

Donald Trump hat seit seinem Amtsantritt schon viele ausländische Kollegen empfangen, aber noch keinen so pompös und feierlich wie Emmanuel Macron. Am Montagabend lud er den französischen Präsidenten nach Mount Vernon ein, das frühere Landgut von George Washington am Potomac River und ein Ort tiefer amerikanisch-französischer Verbundenheit. Ohne Frankreichs Militärhilfe wäre die Rebellion der Amerikaner gegen die britische Krone vor 250 Jahren wohl gescheitert; George Washington wäre vielleicht in einem englischen Kerker gelandet statt in einem hübschen Gutshaus. Amerika, so die Botschaft von Donald Trump, schuldet Frankreich Dank.

Ein paar Stunden zuvor hatte bereits Macron an die lange Geschichte erinnert, die Frankreich und die USA miteinander verbindet. Und auch er zeigte, dass sein Land Grund zur Dankbarkeit hat. Macron brachte Trump ein Bäumchen mit, eine kleine Eiche, die die Präsidenten beim Weißen Haus einpflanzten. Der Setzling stammte aus Belleau Woods, einem Wäldchen an der Marne, in dem im Juni 1918 amerikanische Marineinfanteristen eine verlustreiche Schlacht gegen die Deutschen schlugen. Sie retteten damals Paris.

Und darin steckte, jenseits von aller historischen Sentimentalität, die wohl wichtigere Botschaft, die Emmanuel Macron in Washington an Donald Trump übermitteln wollte: Amerika und Frankreich - und das bedeutet heute: Amerika und Europa - sind seit Jahrhunderten Verbündete, sogar Blutsbrüder. Diese wertvolle Allianz sollte Trump bei all seinem America-first-Getue lieber nicht zerstören. Denn es gibt keine, die sie ersetzen kann. "Ihr braucht Verbündete", sagte Macron vor seiner Abreise.

Zumindest was das Protokoll angeht, ist diese Botschaft in Washington angekommen. Am Dienstag gingen die Festlichkeiten für Macron weiter. Am Vormittag: offizieller Empfang des Präsidenten vor dem Weißen Haus mit vollen militärischen Ehren. 500 Soldaten in Galauniform, die für den Besucher strammstehen. Danach politische Gespräche und gemeinsame Pressekonferenz. Am Abend dann: State Dinner, ein Staatsbankett im Weißen Haus, die erste derartige Veranstaltung überhaupt, mit der Trump einen Kollegen würdigt. Die First Lady persönlich, Melania Trump, habe sich um jedes Detail des Abends gekümmert, berichten die amerikanischen Medien aufgeregt. Von der Tischdekoration im State Dining Room über den Blumenschmuck in den Gängen, an dem die 150 Gäste vorbeiflanieren, bis zur Auswahl der Speisen und Getränke sei sie für alles verantwortlich gewesen.

Ob den verwöhnten französischen Gästen der Wein aus Oregon und der halbtrockene amerikanische Sekt dann geschmeckt haben, ist eine andere Frage. Ebenso, wer im Weißen Haus auf die kleinliche Idee gekommen ist, keinen einzigen demokratischen Parlamentarier einzuladen - ein sehr unhöflicher Verstoß gegen die Gepflogenheiten. Der einzige identifizierbare Demokrat, der mitspeisen durfte, war John Bel Edwards, der Gouverneur von Louisiana. Und er war nur eingeladen, weil die amerikanische Regierung das Gebiet, auf dem sein Bundesstaat liegt, 1803 von den Franzosen gekauft hat.

Bevor Macron wieder heimfliegt, gewähren ihm die Amerikaner an diesem Mittwoch noch eine besondere Ehre: Der französische Präsident darf vor den beiden Kammern des Kongresses, Abgeordnetenhaus und Senat, eine Rede halten. Auch das gab es in Trumps Amtszeit bisher nicht.

Ein Teil des Pomps geht vermutlich darauf zurück, dass Trump sich revanchieren will. Macron hatte den damals frisch ins Amt gekommenen US-Präsidenten im Juli 2017 zur traditionellen Militärparade am französischen Nationalfeiertag nach Paris eingeladen. Trump, dem herrschaftlicher Glanz stets imponiert, war von der Parade und den Kürassieren, die im Élysée-Palast Wache stehen, schwer beeindruckt. Diese Woche wollte er Macron zeigen, was Amerika so zu bieten hat.

Doch offenbar empfindet Trump darüber hinaus für Macron auch so etwas wie echte Sympathie. Der Franzose behandelt Trump mit Respekt, aber auch mit ausreichend Selbstbewusstsein. Vor einigen Tagen ließ er seine Luftwaffe an der Seite der Amerikaner Stellungen in Syrien bombardieren - ein militärisches, aber mindestens ebenso wichtiges politisches Signal an Trump: Europa duckt sich nicht weg. Weder zur britischen Premierministerin Theresa May noch zur deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, die am Freitag in Washington erwartet wird, hat Trump ein so gutes Verhältnis wie zu Macron. Von Merkel, so heißt es, fühle Trump sich immer belehrt. Das möge er gar nicht. Wenn es einen Kollegen in Europa gebe, der überhaupt Einfluss auf Trump habe, so die Einschätzung in Washington, dann Macron.

Macron versuchte am Dienstag, sein Kapital zu nutzen. Er beschwor Trump, das zusammen mit Europa ausgehandelte Atomabkommen mit Iran nicht einfach zu künden, wie voriges Jahr den Pariser Klimaschutzvertrag. Auf dem Spiel stehe nicht weniger als die alte, in vielen Kriegen gestählte transatlantische Allianz, warnte der Franzose. Was die Trump am Ende wert ist, weiß niemand.