4. Dezember 2017, 22:52 Uhr USA Oberstes US-Gericht erlaubt Einreiseverbot für sechs muslimische Staaten









Feedback

Die jüngsten Einreisebeschränkungen der US-Regierung für Menschen aus sechs überwiegend muslimischen Ländern dürfen vollständig in Kraft treten.

Das teilte der Supreme Court in Washington mit.

Der Einreisestopp gilt für Reisende aus dem Tschad, dem Iran, Libyen, Somalia, Syrien und dem Jemen.

Der Oberste Gerichtshof der USA hat die Durchsetzung des Einreiseverbots von US-Präsident Donald Trump gegen sechs überwiegend islamische Länder genehmigt. Wie der Supreme Court am Montag mitteilte, kann das Verbot vollständig in Kraft treten, obwohl vor verschiedenen Gerichten Verfahren dagegen laufen.

Der Einreisestopp gilt für Reisende aus dem Tschad, Iran, Libyen, Somalia, Syrien und Jemen. Die Regierung von Präsident Donald Trump hatte argumentiert, diese Länder genügten den Anforderungen der USA für ausreichende Sicherheitsüberprüfungen von Visa-Antragstellern und Informationsaustausch nicht. Trump erklärte Ende September, er wolle mit der Maßnahme die Terrorbedrohung für die USA verringern.

Das Einreiseverbot sollte ursprünglich am 18. Oktober in Kraft treten, war aber von unteren Instanzen auf Eis gelegt worden. Diese hatten geurteilt, dass Menschen aus den entsprechenden Ländern nicht aus den USA ferngehalten werden dürfen, wenn sie eine glaubhafte familiäre Beziehung mit jemanden in den Vereinigten Staaten nachweisen können. Auch verschiedene Bundesstaaten, unter anderem Hawaii, hatten gegen das Verbot geklagt.