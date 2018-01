25. Januar 2018, 18:50 Uhr USA Moby Dicks Rache









Feedback

Bald treffen sie direkt aufeinander: FBI-Ermittler Robert Mueller und Donald Trump, dessen Russland-Kontakte er untersucht. Doch wer jagt da eigentlich wen?

Von Hubert Wetzel , Washington

Wenn Donald Trump sich irgendwann in den nächsten Wochen mit Robert Mueller zusammensetzt, dann ist das ungefähr so, als begegneten sich Moby Dick und Kapitän Ahab. Der große weiße Wal trifft den besessenen Walfänger. Ein Gejagter trifft einen Jäger. Vermutlich wird es dabei recht höflich zugehen. Er freue sich sehr auf das Gespräch, säuselte Trump, der Muellers Ermittlungen sonst als "Hexenjagd" bezeichnet, am Mittwoch. Er habe nichts zu verbergen und könne gern auch unter Eid aussagen.

Trump hat Grund, gelassen zu sein. Denn wie in der Geschichte von Herman Melville ist auch bei Mueller und Trump inzwischen nicht mehr klar, wer von den beiden eigentlich wen jagt - und wer gejagt wird. Der Sonderermittler, der herausfinden soll, ob der Präsident sich bei seinem Wahlsieg von Russland hat helfen lassen, ist längst zur Zielscheibe der Trump-Verbündeten geworden. Seine Ermittlungen sind in den Fleischwolf der Parteipolitik geworfen worden, in dem in Washington alle strittigen Themen enden und in dem alle harten Fakten zu einem Brei aus Behauptungen, Verdächtigungen, Vorwürfen und Meinungen zerstampft werden.

Das ist gut für Trump, denn es schützt ihn: Mueller und alle möglicherweise schädlichen Ermittlungsergebnisse werden so schon vorab als politisch motivierte Attacken diskreditiert. Der ehemalige FBI-Direktor Robert Mueller untersucht, ob es im Wahlkampf 2016 eine illegale Zusammenarbeit - eine "Kollusion" - zwischen dem Team des Republikaners Trump und der russischen Regierung gegeben hat, um der Demokratin Hillary Clinton zu schaden. Dass Moskau versucht hat, die Wahl durch eine Desinformationskampagne gegen Clinton zu sabotieren, gilt als sicher. Unklar ist jedoch, ob Trump oder seine Leute davon wussten oder gar dabei halfen. Trump bestreitet jedwede Kollusion. Und tatsächlich ist bisher auch noch kein unwiderlegbarer Beweis aufgetaucht.

Es gab etliche seltsame Treffen ranghoher Trump-Berater mit dubiosen Russen

Aber Mueller hat Indizien gefunden. So gab es etliche seltsame Treffen ranghoher Trump-Berater - darunter Trumps Sohn Donald Jr. - mit dubiosen Russen. Moskau hat ganz offensichtlich versucht, bei der Trump-Kampagne belastendes Material über Clinton loszuwerden. Zudem haben mehrere Trump-Leute gegenüber dem FBI gelogen, als sie zu ihren Kontakten mit Russen befragt wurden. Auch das ist verdächtig - vor allem aber ist es illegal, und es hat zu mehreren Anklagen geführt, unter anderem gegen Trumps früheren Sicherheitsberater Michael Flynn.

Trumps Beziehungen zu Russland sind nur ein Komplex, den Mueller untersucht. Der zweite ist Trumps Reaktion auf die Ermittlungen. Der Präsident hat nie einen Hehl aus seiner Wut über die Untersuchungen gemacht, die er als Angriff auf die Legitimität seines Wahlsiegs wertet. Er soll daher den früheren FBI-Direktor James Comey aufgefordert haben, die Ermittlungen gegen Flynn zu beenden. Als Comey sich weigerte, feuerte Trump ihn. Ließe sich das so belegen, könnte Mueller daraus eine Anklage gegen Trump wegen Behinderung der Justiz zimmern.

Verräterische Kollusion, Behinderung der Justiz - es steht also viel auf dem Spiel für Trump. Doch der Präsident hat Helfer. Konservative Republikaner im Kongress und rechte Medien wie Fox News basteln seit Monaten an einem völlig anderen Bild der Russland-Ermittlungen. Danach gibt es in Washington eine Verschwörung von ranghohen Mitarbeitern im Justizministerium und im FBI, die Trump zuerst als Präsidenten verhindern wollten und jetzt versuchen, ihn zu stürzen. Mueller ist nach dieser Sichtweise nur ein Werkzeug des "tiefen Staates", um einen Putsch linker Bürokraten gegen den vom Volk gewählten Präsidenten zu inszenieren.

Das ist eine gewagte Verschwörungstheorie, doch ihre Vertreter haben inzwischen aus diversen Bausteinchen ein beachtliches Gebäude errichtet. Da sind zum Beispiel die FBI-Agenten Peter Strzok and Lisa Page, die für Mueller arbeiteten. Die beiden Beamten hatten sich in Textnachrichten mehrmals verächtlich über Trump geäußert, ihn einen "Idioten" und seinen Wahlsieg ein Desaster genannt. In einigen Nachrichten war die Rede von einer "geheimen Gesellschaft" und davon, dass eine "Versicherungspolice" gegen Trump nötig sei. Für viele Republikaner ist das ein Beleg, dass im FBI eine geheime Gruppe von Trump-Gegnern am Werk ist, die dessen Sieg durch die Russland-Ermittlungen untergraben wollen. Da passt es ins Bild, dass nun angeblich Tausende Nachrichten von Strzok und Page "verloren gegangen" sind. Da wolle das FBI doch etwas vertuschen, raunt es empört bei Fox News.

Für Trump-Fans ist es der böse Regierungsapparat, der gegen ihren Präsidenten vorgeht

Schwere Anschuldigungen gegen das FBI werden auch in einem Memorandum erhoben, das die Republikaner im Geheimdienstausschuss des Abgeordnetenhauses geschrieben haben. Darin heißt es, die Bundespolizei habe erfundene Vorwürfe im Zusammenhang mit Trumps Kontakten nach Russland benutzt, um eine gerichtliche Abhörerlaubnis zu bekommen. Diese Vorwürfe hätten aus einem erlogenen Schmutz-und-Schund-Dossier über Trump gestammt, für das die Clinton-Kampagne bezahlt habe. Rechte Kommentatoren fordern die Veröffentlichung des Memos, damit das Volk sehen könne, was da Verräterisches getrieben werde beim FBI. Demokratische Abgeordnete weisen die Schlussfolgerungen in dem Dokument als falsch und manipuliert zurück. Die Faktenlage bei den Ermittlungen gegen Trump und seine Mitarbeiter sei eine völlig andere.

Aber genau darum geht es ja: Was sind die Fakten? Beobachter in Washington glauben, dass das Ziel der Trump-Freunde nicht sei, Muellers Fakten zu widerlegen. Es gehe nur darum, Zweifel an diesen Fakten zu wecken, indem "alternative Fakten" präsentiert werden - Verteidigung durch Verwirrung und Desinformation. Sofern Mueller also nicht am Ende tatsächlich eine wasserdichte Anklage gegen Trump vorlegt, können sich die Bürger ihre Wahrheit selbst aussuchen. Und für die meisten Trump-Anhänger wird das Trumps Wahrheit sein: der böse Regierungsapparat gegen den Präsidenten des Volkes.

Dass für Mueller nachweislich Agenten gearbeitet haben, die den Präsidenten in dienstlichen Unterhaltungen einen "Idioten" nannten, hilft dem Sonderermittler dann nicht gerade dabei, seine Glaubwürdigkeit zu beweisen. Aber man kann es ja auch bei Melville nachlesen: Am Ende gewinnt Moby Dick.