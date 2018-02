23. Februar 2018, 18:54 Uhr USA Innerer Widerstand

Wie lebt es sich als Konservativer unter Trump? Ein Treffen mit David Frum, dem Wortführer der rebellischen Minderheit bei den Republikanern.

Von Alan Cassidy, Washington

Ein Abend unter Gleichgesinnten, in einer Villa am Rande von Washington. Gereicht wurden geräucherter Stör, Kaviar und Wodka. Man feierte das neue Buch der Historikerin Anne Applebaum über Stalins Hungerkrieg. Die Autorin hielt eine Ansprache, in der sie über Widerstand in schwierigen Zeiten sinnierte, und unter den Anwesenden bezog man das durchaus auf sich selbst. Geladen waren auch einige Journalisten, einer von ihnen hat die Party neulich im Magazin Esquire beschrieben. Es waren Outcasts, die sich da trafen, konservative Intellektuelle im Exil. Ihr Gastgeber war David Frum.

An einem Nachmittag im Februar betritt Frum, mit Dreitagebart und Bürstenschnitt, die Lobby des Nobelhotels "Four Seasons" in Washington und lässt sich auf einem Sessel nieder. Das Four Seasons ist bekannt für sein teures Frühstück, bei dem sich die Eliten der Hauptstadt treffen: Politiker, Lobbyisten, Publizisten. Es ist eine Welt, die Frum gut kennt. Nach den Anschlägen vom 11. September heuerte der damalige Journalist im Weißen Haus unter Präsident George W. Bush an. Als dessen Redenschreiber schuf er den Begriff der "Achse des Bösen". Unter Linken war Frum damit ähnlich beliebt wie der Mann, für den er arbeitete. Doch das ist lange her.

Heute schreibt Frum als Autor für den Atlantic, eines der Hausblätter der Linksliberalen. Als Kritiker von Donald Trump und der republikanischen Partei, die sich Trump unterworfen hat, wird er in diesen Kreisen verehrt. Mit seinen Einwürfen von rechts hat er sich eine Rolle geschaffen, für die es eine große Nachfrage gibt, regelmäßig tritt er als Gast im Fernsehen und Radio auf. Kaum jemand füllt diese Rolle so geschickt wie Frum. Nun hat er ein Buch veröffentlicht mit dem Namen "Trumpocracy: Die Korruption der amerikanischen Republik". Es verkauft sich sehr gut.

Unter Republikanern ist Frum mit vielen Ansichten in der Minderheit. Die Partei hat sich im Kongress auf das eingelassen, was Frum "Komplizenschaft" nennt: Der Präsident unterschreibt alles, was aus dem Kongress kommt. Im Gegenzug sitzen die Republikaner still und schützen Trump und seine Geschäfte. Dazu gehört, dass viele in der Partei die Aufklärung der Russland-Affäre behindern. "Wir sind wenige Monate von den Kongresswahlen entfernt, und nichts wurde getan, um gegen russische Manipulationsversuche vorzugehen", sagt er beim Gespräch im Four Seasons. "Da muss man sich fragen: Ist das Teil von Trumps Überlebensstrategie?"

In außenpolitischen Fragen gehört Frum, der aus einer jüdischen Intellektuellenfamilie in Toronto stammt, zum neokonservativen Flügel der Republikaner. Gemeinsam mit Richard Perle schrieb er 2004 ein Buch, in dem er den Irak-Krieg verteidigte und für mehr amerikanische Interventionen auf der Welt warb, in Syrien etwa. Mit der Partei gebrochen hat er nicht erst seit Trump - seine Abkehr begann 2008, als die Republikaner Sarah Palin zur Kandidatin für die Vizepräsidentschaft machten. Damals sei der Boden bereitet worden für viele der Entwicklungen, die zu Trumps Wahlsieg führten, sagt er.

An der "Trumpokratie" stört Frum vieles: der Nepotismus des Präsidenten, sein Krieg gegen die Medien, die Angriffe auf die politische Kultur. Am meisten aber beschäftige ihn derzeit die "Autoimmunerkrankung" des politischen Systems, sagt er. Das Bild aus der Medizin, das Frum dabei gebraucht, liest sich so: Der politische Körper reagiere auf Trumps Übergriffe wie auf ein Virus. Um das auszugleichen, würden einzelne Teile Abwehrmaßnahmen ergreifen, die den ganzen Körper noch mehr schwächten.

Geheimdienste und Militär entwickeln "gefährliche Angewohnheiten", warnt Frum

Frum denkt dabei zum Beispiel an den Sicherheitsapparat. "Die Geheimdienste und die militärische Führung entwickeln gerade einige gefährliche Angewohnheiten", sagt er. Man wisse von Trump, dass er die täglichen Sicherheitsbriefings selber nicht lese, diese aber mit einem viel zu großen Kreis von Leuten teile. Dazu komme seine Tendenz, auch geheime Dinge einfach auszuplaudern. "Da ist es nachvollziehbar, dass die Militärs gewisse Informationen für sich behalten wollen", sagt Frum. "Aber es ist eben auch gefährlich, wenn sie sich von der zivilen Führung des Landes abschotten."

Fragt man Frum, wie sich das Leben als Konservativer anfühlt in Zeiten Trumps, wird er still. Der 57-Jährige ist ein ernsthafter Mann, nach einer längeren Denkpause sagt er: "Es ist unbehaglich." Er habe viele Konservative erlebt, die den Kompass verloren hätten, "die nun Dinge tun, die falsch sind". Aber es gebe auch jeden Tag solche, die aufstehen für ihre Prinzipien.

Es sind solche Leute, die sich im Herbst in Frums Anwesen trafen, um sich bei Stör und Wodka aufzumuntern. Viele von ihnen sind einflussreiche Publizisten, aber in der Partei und in der Regierung haben sie keine Posten. Manche von ihnen nennen sich "resistance", Widerstand, doch Frum mag den Begriff nicht: "Solange man nicht Gefahr läuft, im Fall einer Verhaftung gefoltert zu werden, sollte man sich auch nicht so nennen."

Und doch sieht er in Teilen der Konservativen bedrohliche Züge: "Es gibt eine starke Bewegung von autoritären Populisten, die eine antidemokratische Agenda verfolgt." Man sehe das daran, wie die Republikaner in mehreren Bundesstaaten das Wahlrecht eingeschränkt hätten. In Wisconsin zum Beispiel habe man die vorzeitige Stimmabgabe erschwert, was vor allem jene Wähler trifft, die keine flexiblen Arbeitszeiten haben; dagegen blieb die Briefwahl, die von älteren Wählern und vom Militärpersonal bevorzugt wird, unangetastet.

Anderswo seien neue Regeln für die Wähleridentifizierung eingeführt worden. In Texas zum Beispiel erlauben nur sieben bestimmte Nachweise die Teilnahme an der Wahl: Ein Waffenschein zum Tragen einer verdeckten Waffe gehört dazu, nicht aber ein Fotoausweis einer staatlichen Universität. "Hier wird umdefiniert, wer ein richtiger Bürger ist", sagt Frum.

Möglich, dass diese Maßnahmen den Republikanern bei den Kongresswahlen im Herbst zugute kommen. An eine schwere Niederlage für seine Partei glaubt Frum ohnehin nicht, dafür laufe die Wirtschaft zu gut. Und selbst wenn: Trump ginge daraus innerhalb der Partei sogar gestärkt hervor, weil alternative Machtzentren geschwächt würden. Düstere Prognosen für einen wie Frum. Für ihn und seinesgleichen bleibt da nur Widerstand. Auch wenn er es nicht so nennt.