2. April 2018, 18:48 Uhr USA in Syrien Vorzüge des Rückzugs

Der amerikanische Präsident nährt Spekulationen über ein bevorstehendes Ende des Einsatzes in Syrien. Trump findet, andere sollten sich um den Konflikt kümmern.

Während US-Präsident Donald Trump Spekulationen über ein baldiges Ende des US-Militäreinsatzes in Syrien nährt, steht die letzte Bastion der Aufständischen nahe der Hauptstadt Damaskus vor dem Fall. Die syrische Rebellengruppe Dschaisch al-Islam begann in Absprache mit der syrischen Regierung den Abzug aus der letzten von Aufständischen gehaltenen Stadt in der Nähe der Hauptstadt; die staatliche syrische Agentur Sana berichtete, zwei Busse mit Rebellen hätten das Städtchen Duma in der Ost-Ghouta am Montagmorgen verlassen.

Dschaisch al-Islam war bislang die größte Rebellengruppe ...