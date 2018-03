18. März 2018, 18:48 Uhr USA Gefeuert kurz vor der Rente

Der entlassene FBI-Mann Andrew McCabe sieht sich als Opfer eines Racheakts der US-Regierung. Tatsächlich erinnert der Fall an den des ehemaligen FBI-Direktors James Comey.

Von Hubert Wetzel , Washington

Die US-Regierung hat einen zweiten hochrangigen Mitarbeiter der Bundespolizei FBI entlassen, dem die Republikaner vorwerfen, er arbeite gegen Präsident Donald Trump. Justizminister Jeff Sessions feuerte am Freitag den früheren Vizedirektor des FBI, Andrew McCabe. Dieser war schon vor einiger Zeit von seinem Posten zurückgetreten, stand aber noch im Dienst der Behörde und wollte erst am Wochenende in den Ruhestand gehen.

Sein Dienstende trug dann allerdings deutliche Züge einer Racheaktion der Regierung gegen einen unliebsamen Beamten. Denn Sessions kam der regulären ...