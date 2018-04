27. April 2018, 18:49 Uhr USA Ein Rapper tanzt aus der Reihe

Kanye West zeigt sich als Freund Trumps und verstört so die schwarze Musiker-Szene. Gleichzeitig gewinnt er Freunde aus der rechten Szene dazu.

Von Alan Cassidy, Washington

Seit Donald Trump im Weißen Haus sitzt, rufen ihm Amerikas Rapper von Küste zu Küste ein lautes "Fuck you" zu. Bei allen Rivalitäten untereinander: Die Wut auf den US-Präsidenten, der immer wieder mit rassistischen Aussagen auffällt, verbindet die Hip-Hop-Szene. Doch jetzt stört einer der Großen im Geschäft die Harmonie: Kanye West, 40, aufgewachsen in Chicago, 33 Millionen verkaufte Alben. Nach einem Jahr Twitter-Pause meldete sich West am Mittwoch mit einer Serie von Tweets zurück, in denen er seine Liebe für Trump verkündete. Er sei nicht in allem mit ihm einverstanden, aber: "Er ist mein Bruder. Wir sind beide Drachenenergie." Dann teilte er ein Foto, das ihn mit roter Trump-Mütze zeigt. Der Präsident bedankte sich umgehend: "Thank you Kanye, very cool!"

Nun ist es West, dem ein "Fuck you" entgegen dröhnt. Aus seiner Fangemeinde. Aus den Medien. Und aus den Reihen der schwarzen Künstler. Drake, Kendrick Lamar, Janelle Monae, Rihanna: Ein Musiker nach dem anderen ist West auf Twitter entfolgt. Viele Anhänger fragen sich, ob sein Ausbruch mit seinem Gesundheitszustand zusammenhänge, um den es angeblich nicht sehr gut steht. Und alle erinnern sich daran, dass West, Sohn eines Bürgerrechtlers und einer Englisch-Professorin, einst schimpfte: "George W. Bush sind die Schwarzen egal." Das war 2005, als die USRegierung mit den Folgen von Hurrikan Katrina kämpfte.

Heute findet sich der Rapper plötzlich umgeben von neuen Freunden. Der rechtsextreme Verschwörungstheoretiker Alex Jones lobt ihn für seinen "Mut", ähnlich klingt es bei Fox News und Breitbart, und auf dem Portal Axios schwärmt ein Vertrauter Trumps: Es müssten schon großartige Zeiten sein, wenn ein republikanischer Präsident von einem schwarzen Rapper gelobt werde.

Ganz neu ist Wests Sicht auf Trump nicht. Schon kurz nach dessen Wahl zum Präsidenten trafen sich beide in Trumps vergoldetem Hochhaus in New York. "Wir haben über das Leben gesprochen", sagte Trump. Es ist auch nicht so, dass West der einzige Rapper wäre, der sich je positiv über Trump geäußert hätte. Viele Hip-Hop-Künstler, die jetzt über ihn fluchen, ließen sich früher mit ihm fotografieren und feierten ihn als Symbol für obszönen Reichtum. Doch das war, bevor Trump über Barack Obamas Geburtsurkunde fabulierte. Bevor er als Präsidentschaftskandidat über Schwarze und Mexikaner herzog. Und bevor er mit dieser Haltung auch noch gewählt wurde. Heute erklärt ihm nur noch einer die Liebe: Kanye West.

Vielleicht wollte der Rapper mit dieser Provokation einfach seine beiden kommenden Alben bewerben. Vielleicht sind sich West und Trump aber auch tatsächlich in Sympathie verbunden. Als Ehemann des Reality-TV-Stars Kim Kardashian ist West Teil eines Familienclans, der sich wie die Trumps zu einer millionenschweren Marke entwickelt hat. Und wie Trump hat auch West noch jeden Skandal überstanden.