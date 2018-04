4. April 2018, 18:51 Uhr USA Der entfesselte Präsident

Die Grenze zu Mexiko will er vom Militär sichern lassen, die US-Truppen aus Syrien abziehen: Donald Trumps neue Vorstöße zeigen, dass die letzten mäßigenden Einflüsse das Weiße Haus verlassen mussten.

Von Christian Zaschke, New York

Donald Trumps Mitarbeiter sollten sich mittlerweile daran gewöhnt haben, dass der amerikanische Präsident nicht nur die Öffentlichkeit mit seinen Äußerungen in Erstaunen zu versetzen mag, sondern auch seine engsten Berater. Doch am Dienstagabend wurden Trumps Berater wieder einmal vom Präsidenten überrumpelt, als dieser ankündigte, er wolle das Militär einsetzen, um die Grenze zu Mexiko zu sichern. Abgesprochen waren diese Äußerungen offenkundig nicht.

Seit Tagen hatte Trump auf seinem Lieblingsmedium Twitter gegrummelt, dass die Vereinigten Staaten schärfer gegen die Einwanderung aus Süd- und Mittelamerika vorgehen müssten. Der konservative Fernsehsender Fox News hatte über eine "Karawane" von Migranten aus Honduras berichtet, die Mexiko durchquere, um in die USA zu gelangen. Offenbar hatte der treue Fox-Zuschauer Trump diesen Beitrag gesehen, er griff das Wort "Karawane" auf und wetterte gegen zu laxe Einwanderungsgesetze.

Trumps gibt sich alarmiert. Dabei ist die Zahl illegaler Einwanderer so niedrig wie seit 1971 nicht mehr

Dass er nun ankündigt, das Militär einsetzen zu wollen, ist eine neue Qualität. "Wir haben schreckliche, schreckliche und sehr unsichere Gesetze in den Vereinigten Staaten", sagte Trump auf einer Pressekonferenz mit den Präsidenten der drei baltischen Staaten, die sich zu einem Besuch in Washington aufhielten, "wir bereiten den Einsatz des Militärs vor, um die Grenze zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten zu sichern." Ins Detail ging Trump nicht, er ließ offen, wie viele Soldaten er schicken will oder wann die Operation beginnen soll. Es gilt daher in Washington als möglich, dass dies mal wieder nur eine spontane Idee Trumps war, der womöglich niemals Taten folgen. Warum Trump gerade jetzt eine Krise an der Grenze ausgemacht haben will, die den Einsatz des Militärs erfordere, ist überdies unklar. Laut den Grenzbehörden ist die Zahl der illegalen Einwanderer auf dem niedrigsten Stand seit 1971.

Die meisten Beobachter in Washington vermuten, dass es Trump vor allem darum geht, seiner Basis zu versichern, dass das Thema Immigration ein zentrales seiner Präsidentschaft bleibt. Eines der wichtigsten Wahlkampfversprechen Trumps war, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu bauen. Seinen Ärger darüber, dass es diesbezüglich keine Fortschritte gibt, äußert der Präsident regelmäßig.

Das aggressive Vorpreschen ohne Absprache ist zwar immer schon ein Kennzeichen Trumps gewesen, in letzter Zeit scheinen jedoch die mäßigenden Einflüsse auf ihn weniger geworden zu sein - nicht zuletzt deshalb, weil er sie selbst aus seinem Umfeld entfernt hat. Unter Demokraten und moderaten Republikanern hatte lange die Hoffnung bestanden, dass der unberechenbare Trump im Weißen Haus von so vielen stabilisierenden Faktoren umgeben sein werde, dass er nicht allzu viel Schaden anrichten könne. Offenbar mag sich der Präsident jedoch nicht weiter mäßigen lassen und umgibt sich daher zunehmend mit Personal, das seine Ansichten teilt oder zumindest nicht widerspricht. Als stabilisierend galten zum Beispiel Wirtschaftberater Gary Cohn, Kommunikationsdirektorin Hope Hicks oder der Nationale Sicherheitsberater H.R. McMaster. Sie alle haben das Weiße Haus teils freiwillig, teils unfreiwillig verlassen. Außenminister Rex Tillerson musste gehen, weil er es wagte, bisweilen anderer Ansicht zu sein als Trump. Ein Fehler, der seinem als Hardliner geltenden Nachfolger, dem vormaligen CIA-Chef Mike Pompeo, wohl nicht unterlaufen wird.

Auch über die Vorschläge von Stabschef Kelly setzt Trump sich mittlerweile hinweg

Als letzte mäßigende Kräfte im Trumpschen Kosmos gelten Verteidigungsminister Jim Mattis und Stabschef John Kelly. Dessen Einfluss ist jedoch stark gesunken. Wachte er zunächst von morgens bis abends über den Präsidenten, ist er nun zu einer Randfigur geworden. Trump setzt sich mittlerweile mit Vorliebe über Kellys Ratschläge hinweg und entzieht sich weitgehend der Kontrolle. Er folgt stattdessen seinen Instinkten. Eric Edelman, Sicherheitsexperte in der Regierung von George W. Bush, sagte der New York Times: "Er weiß sehr wenig über die Welt, über die Geschichte und über die Details von Politik. Aber hat starke Überzeugungen, und diese sind bemerkenswert haltbar."

Hinweise darauf, dass Trump zunehmend unreguliert auftritt, gibt es einige. In der vergangenen Wochen hat er zum Beispiel auf einer Veranstaltung in Ohio gesagt, er wolle die amerikanischen Truppen aus Syrien abziehen. Das stand nicht im Skript, er improvisierte diese Passage. Vertreter des Militärs werben allerdings gerade dafür, mehr Truppen in die Region zu verlegen, weil die eigentliche Arbeit erst beginne. Dass er kürzlich sagte, er wolle den nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un treffen, war ebenfalls nicht abgesprochen. Zudem haben ihn seine Anwälte streng ermahnt, den Sonderermittler Robert Mueller nicht offen anzugehen. Mittlerweile greift er ihn namentlich auf Twitter an.

Der Trump-Freund und frühere New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani hat diese neue Entwicklung am treffendsten zusammengefasst: "Es hat eine Weile gedauert, bis der Präsident überblickt hat, wie viel Einfluss er auf die Dinge nehmen kann", sagte Giuliani: "Jetzt sieht er ein freies Feld vor sich."