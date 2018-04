3. April 2018, 18:47 Uhr USA "Als sei es eine Einladung zum Dinner"

US-Präsident Trumps überraschenden Vorstoß, seinen russischen Kollegen Putin ins Weiße Haus zu bitten, halten Experten für ein falsches Zeichen. Er unterschätze was so ein Empfang bedeuten würde.

Von Christian Zaschke, New York

Um die Beziehungen der USA zu Russland mag es nicht zum Besten bestellt sein, dennoch hat US-Präsident Donald Trump seinem russischen Kollegen Wladimir Putin jüngst eine Einladung zum Staatsbesuch in Aussicht gestellt. Wie Anfang dieser Woche bekannt wurde, hat Trump in einem Telefongespräch am 20. März mit Putin über einen möglichen Besuch im Weißen Haus gesprochen.

Ein solches Treffen wäre auch insofern bemerkenswert, als zuletzt sowohl die USA als auch Russland Diplomaten des jeweils anderen Landes ausgewiesen und Konsulate geschlossen haben. Trumps Sicherheitsberater hatten ihm vor dem Telefongespräch im März gesagt, er solle Putin nicht zu dessen Sieg bei der umstrittenen Präsidentschaftswahl gratulieren und unbedingt den Giftanschlag auf den ehemaligen Spion Sergej Skripal auf britischem Boden zur Sprache bringen. Die britischen Behörden sind sicher, dass Russland hinter dem Anschlag steckt. Trump aber erwähnte den Anschlag mit keinem Wort. Stattdessen gratulierte er Putin freundlich zum Wahlsieg, obwohl der Hinweis, er solle nicht gratulieren, in Großbuchstaben in seinem Briefing für das Telefonat stand.

Dass Trump sogar einen Besuch in Washington in Aussicht stellte, wurde zunächst dadurch bekannt, dass Jurij Uschakow, außenpolitischer Berater im Kreml, Anfang der Woche in Moskau darüber sprach. Er halte das von Trump vorgeschlagene Treffen für eine "positive Idee", ließ er wissen. Sarah Huckabee Sanders, die Sprecherin des Weißen Hauses, bestätigte daraufhin, dass über eine mögliche Einladung gesprochen worden ist, und dass das Weiße Haus als Ort des Treffens infrage komme. Mehr gebe es dazu allerdings derzeit nicht zu sagen.

Dass Russland Trumps Vorstoß durchsickern ließ, wird als Zeichen dafür gewertet, dass Putin klarmachen will, dass er auch in schwierigen Zeiten gute Kontakte nach Washington hat. Tatsächlich hat Trump es bisher vermieden, Putin persönlich zu kritisieren, obwohl die Beziehungen der beiden Staaten so schlecht sind wie lange nicht mehr. Mitarbeiter des Präsidenten in Washington erzählen, dass Putin einer der drei Lieblingspolitiker Trumps sei. Die anderen beiden seien die Präsidenten Chinas und der Türkei, Xi Jinping und Recep Tayyip Erdoğan.

Unter außenpolitischen Experten in Washington wurde Trumps Vorstoß allerdings mit Verwunderung aufgenommen. "Er scheint die Weiterungen einer solchen Einladung nicht zu verstehen", sagte eine Analytikerin der Washington Post, "er spricht eine Einladung ins Weiße Haus aus als sei es eine Einladung zum Dinner." Für Putin, heißt es, wäre ein solcher Empfang das Zeichen, dass die USA einverstanden seien mit seiner Politik.

Zuletzt war Putin im Jahr 2005 im Weißen Haus, damals besuchte er den Präsidenten George W. Bush. Ein Gipfeltreffen in den USA gab es für Putin zuletzt 2007, als er auf dem Anwesen der Bushs zu Gast war. Trump und Putin haben sich bisher zweimal als Präsidenten getroffen. Erstmals beim G-20-Gipfel im Juli in Deutschland und ein weiteres Mal beim Treffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft im November in Vietnam.