15. Februar 2017, 13:53 Uhr US-Verteidigungsminister Mattis: Nato "grundlegendes Fundament" zwischen USA und Europa









US-Verteidigungsminister Mattis nennt die Nato das "grundlegende Fundament" der transatlantischen Beziehungen.

Beim Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel mahnt er aber auch Veränderungen an.

Der neue US-Verteidigungsminister James Mattis hat ein klares Bekenntnis zur Nato abgegeben. Das transatlantische Bündnis bleibe "das grundlegende Fundament" in den Beziehungen der USA zu ihren Partnern, sagte er beim Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel.

Die Nato-kritischen Äußerungen von US-Präsident Donald Trump vor seinem Amtsantritt hatten bei den europäischen Bündnispartnern die Sorge geweckt, dass die neue US-Regierung die transatlantische Partnerschaft in Frage stellen könnte. Im Gegensatz zur Rhetorik von Trump lobte Mattis nun das Bündnis als "erfolgreichste Militärallianz der Geschichte".

Die Ereignisse von 2014 seien ernüchternd, sagte Mattis

Zugleich mahnte er aber Veränderungen an - den Amerikanern geht es vor allem um ein stärkeres finanzielles Engagement ihrer Verbündeten. Diese Kernforderung der USA akzeptieren die europäischen Partner offenkundig: "Eine faire Lastenverteilung steht ganz oben auf der Tagesordnung", sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

Die Nato sei zur Abwehr eines weiteren zerstörerischen Krieges in Westeuropa gegründet worden und habe diese Aufgabe erfüllt, sagte Mattis. "Doch die Art der Kriege hat sich im zurückliegenden Jahren geändert. Und so muss sich auch die Art, wie sich Armeen dem entgegenstellen, ändern." Die Hoffnung, enger mit Russland zusammenzuarbeiten, habe sich nicht erfüllt. Die Ereignisse von 2014 seien ernüchternd, sagte Mattis. In dem Jahr annektierte Russland die Krim. "Wir müssen sicherstellen, dass der transatlantische Bund stark bleibt."

Mattis nimmt an diesem Mittwoch zum ersten Mal an einem Nato-Treffen teil. Am Wochenende wird er neben US-Vizepräsident Mike Pence zur Münchner Sicherheitskonferenz erwartet.