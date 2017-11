22. November 2017, 05:27 Uhr US-Politik Wo früher Spenden flossen, lässt Trump sich heute bejubeln









Feedback

US-Präsident Trump wird Thanksgiving in seinem Goldressort Mar-a-Lago in Florida verbringen.

Auf dem Gelände fanden früher Spendengalas statt, inzwischen hat es sich zum einem Polit-Treff gewandelt.

Trump lässt sich dort von Fans huldigen und auch zu dem ein oder anderen Geheimtreffen gibt es Gerüchte.

Von Thorsten Denkler , New York

Manche Mitarbeiter im Weißen Haus fürchten sich angeblich schon vor den kommenden Tagen. Am Donnerstag ist Thanksgiving, einer der wichtigsten Feiertage in den USA, und den wird US-Präsident Donald Trump in seinem luxuriösen Golfressort Mar-a-Lago in Florida verbringen. Zum ersten Mal seit dem Sommer residiert er dann wieder dort, in seinem "Winter White House".

Und er wird dort viel freie Zeit haben, denn erst am Samstag soll es zurück nach Washington gehen. Genug Zeit jedenfalls, um die Welt womöglich wieder mit Twitter-Nachrichten in Atem zu halten. Es war - nur zur Erinnerung - an einem Samstagmorgen Anfang März, als er von Mar-a-Lago aus twitterte, sein Vorgänger Barack Obama habe ihn in seinem Trump-Tower in New York abgehört. Die Behauptung hat über Wochen die Nachrichtenseiten in den USA dominiert. Einen Beweis dafür hat niemand finden können.

In Mar-a-Lago spielt Trump nicht nur ausgiebig Golf. Er besucht mitunter auch spontan Hochzeiten, die Clubgäste dort geben. Oder Wohltätigkeitsbälle. Viele Hundert Gäste können an einem Abend dort feiern, die beiden großen Ballsäle bieten ausreichend Platz. Es sind barocke Albträume in Weiß und Gold, in denen sich Sonnenkönig Ludwig XIV. sicherlich wohl gefühlt hätte.

Früher fanden hier Spendengalas statt

Sieben Mal war Trump bisher als Präsident zum Ausspannen in Mar-a-Lago. Einmal hatte er den japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe zu Gast. Da ließ er sich im Restaurant, umringt von zahlenden Gästen, über den neuesten nordkoreanischen Raketentest informieren. Ein anderes Mal empfing er dort den chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Und befahl in dessen Beisein einen Raketenschlag gegen Syrien.

Trump hat zwar das operative Geschäft des Golfclubs an seine Kinder abgegeben. Aber er ist immer noch Eigentümer dieses wie auch anderer Hotels und Golfanlagen, die seinen Namen tragen. Die Geschäfte liefen gut bisher. In Mar-a-Lago haben große Wohltätigkeits-Organisationen ihre jährlichen Charity-Bälle abgehalten. Diplomaten und Würdenträger trafen hier auf den gehobenen Geldadel und ausgewählte Berühmtheiten. Da der Champagner nur gegen horrende Eintrittspreise floss, blieb am Ende stets genug Geld übrig für Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz. Der Washington Post zufolge brachte solch ein Abend bis zu 275 000 Dollar an Spenden ein. Aber auch Trump hat immer ordentlich mitverdient.

Das scheint jetzt vorbei zu sein: Wie die Washington Post berichtet, haben Trumps Mar-a-Lago-Manager erkennbare Schwierigkeiten, ihre Reservierungsbücher zu füllen: 19 von 25 großen Wohltätigkeitsbällen seien abgesagt worden. Damit fehlen Trumps Palmen-Paradies nach den Schätzungen der Zeitung 5800 Gäste.