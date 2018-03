10. März 2018, 11:37 Uhr US-Armee Trump wird seine Militärparade in Uniform abnehmen

Trump erfüllt sich einen Wunsch und lässt sich zum 11. November eine große Militärparade organisieren.

Vorbild soll die französische Militärparade zum 14. Juli sein, an der Trump im vergangenen Jahr teilgenommen hatte.

Kritiker sehen solche Paraden eher in Verbindung mit autoritären Regimen. Und teuer wird es auch noch.

Von Thorsten Denkler , New York

Trump wollte auch so etwas haben. So etwas, was der französische Präsident Emmanuel Macron hat. Eine große Militärparade. Mit vielen Soldaten, Gewehren und allerlei anderen Waffen. Die wird Trump jetzt wohl bekommen.

Das Pentagon hat am Freitag bekanntgegeben, dass die Militärparade am 11. November stattfinden soll. Dem Tag, an dem in den USA der Kriegsveteranen gedacht wird. Trumps persönlicher Wunsch wird die US-Steuerzahler zwischen 20 und 30 Millionen Dollar kosten.

Die Parade soll eine Art militärgeschichtlichen Überblick von 1812 bis heute geben. Es werden also auch historische Waffen zu sehen sein und Soldaten in Uniformen aus unterschiedlichen Epochen. Neben dem US-Militär sollen auch Veteranen-Verbände helfen, die Parade zu füllen.

Begleitet wird die Parade von einer massiven Präsenz in der Luft. Dafür werden wohl auch Kampfjets über Washington donnern. Ganz so wie in Paris, als Trump dort am 14. Juli 2017 an der Seite von Macron die Parade zum französischen Nationalfeiertag abgenommen hat.

Trump soll zu dem Anlass die Uniform des obersten Befehlshabers tragen. Damit dürfte die Parade seiner Vorgabe gerecht werden, die militärische Stärke der USA und Trumps Rolle als Chef der Truppe herauszustreichen.

Es gibt reichlich Kritik an dem Vorhaben: Republikanische und demokratische Politiker finden, dass solche Militärparaden heute eher mit autoritären Regimen in Verbindung gebracht werden. Also mit Russland etwa, China oder Nordkorea. Das scheint allerdings Trump nicht weiter zu stören. Er hatte sich ja schon zu seiner Amtseinführung eine Militär-Parade gewünscht. Die wurde ihm da aber noch verwehrt.

Eines werden Beobachter übrigens nicht zu sehen bekommen: Panzer. Auf die werde verzichtet, um den Straßenbelag auf der Pennsylvania Avenue zwischen Weißem Haus und dem Kapitol zu schonen. Die Supermacht USA will eventuell auftretende Schlaglöcher wohl nicht riskieren.