29. April 2018, 18:50 Uhr Unterhaltsvorschuss Wenn's mal wieder länger dauert

Säumige Unterhaltszahler sollen seltener davonkommen - aber die Reform der Regelung hakt weiterhin.

Von Henrike Roßbach, Berlin

Wenn der Ex-Partner keinen Unterhalt für die Kinder zahlt, geraten Alleinerziehende schnell in Schwierigkeiten. In solchen Situationen springt der Staat ein, mit dem sogenannten Unterhaltsvorschuss. Allzu oft allerdings kann von "Vorschuss" keine Rede sein; den Ämtern gelingt es nur in einem Bruchteil der Fälle, das Geld bei den säumigen Schuldnern wieder einzutreiben. Durch eine Reform im vergangenen Jahr sollte sich das eigentlich bessern. Nun aber zeigen mehrere Papiere, dass es kaum vorangeht.

"Leider ist wohl die Arbeit für einen verbesserten ...