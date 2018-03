15. März 2018, 18:54 Uhr UNHCR Flüchtlinge kommen weiter nach Libyen

Trotz des Chaos im Land und verstärkter Grenzkontrollen verringert sich die Zahl der Migranten dort nicht.

Von Thomas Kirchner, Brüssel

Trotz des politischen Chaos in Libyen und obwohl viele Grenzübergänge geschlossen und bewacht sind, hat sich die Zahl der Migranten, die in das Land strömen, nicht verringert. Zumindest gebe es keine Beweise dafür, sagte der Sonderbeauftragte des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR für den zentralen Mittelmeerraum, Vincent Cochetel, am Donnerstag in Brüssel. In jüngster Zeit hätten sich die Routen etwas verschoben: Viele Migranten nähmen einen Umweg über Algerien nach Libyen oder zögen über Mali. Daneben kämen unvermindert viele Menschen aus Ostafrika und dem Horn von Afrika über den Tschad und Sudan nach Libyen.

Die Situation in den libyschen Lagern, die zum großen Teil in der Hand von Milizen sind, sei weiterhin sehr schwierig, sagte Cochetel. Die Insassen würden misshandelt, Frauen regelmäßig vergewaltigt. "Wenn sie da raus kommen, bitten sie als erstes nicht um Wasser, sondern um einen Aids-Test." Zwar dürfe das UNHCR einige dieser Zentren betreten, die dort Festgehaltenen medizinisch versorgen und mit ihnen reden. Doch geschehe dies in der Regel im Beisein von Wärtern und ohne jegliche Vertraulichkeit. Auch müssten die Betroffenen anschließend mit Repressalien rechnen. Seine Organisation dürfe sich nur um Menschen aus sieben Ländern kümmern: Syrien, Irak, Pakistan, Eritrea, Äthiopien, Somalia und Sudan. Auf Bitten um eine Öffnung der Lager reagierten die Behörden, wenn überhaupt, sehr abweisend. "Dort sind die Leute geschützt", zitierte Cochetel einen hohen Beamten, "da geht es ihnen besser, als wenn sie in den Händen von Schmugglern wären."

Im vergangenen Jahr gelang es, mehr als 1400 Flüchtlinge oder Asylsucher aus den Lagern zu holen; im laufenden Jahr sind es etwa 1000. Das UNHCR plant, ein eigenes "Transit- und Ausreisezentrum" in Tripoli aufzubauen. Niger hat sich bereit erklärt, jene, die aus Lagern befreit oder für eine Ausreise vorgesehen sind, vorübergehend aufzunehmen.