12. April 2018, 18:55 Uhr Ungarn EU-Parlament sieht europäische Werte in Gefahr

Um Demokratie und Rechtsstaat stehe es schlecht in dem von Viktor Orbán regierten Land, bescheinigt ein Bericht und fordert ein Verfahren wie gegen Polen. Das wagte Brüssel bisher nicht.

Von Thomas Kirchner, Brüssel

Gegen Polen hat die EU-Kommission wegen der umstrittenen Justizreform ein Rechtsstaats-Verfahren nach Artikel 7 des EU-Vertrags eingeleitet. An die Regierung Ungarns jedoch, der ebenfalls Verstöße gegen europäische Grundwerte vorgeworfen werden, traut man sich in Brüssel nicht heran, auch weil die mächtige Europäische Volkspartei (EVP) ihre schützende Hand über das Mitglied Fidesz hält, die Partei von Ministerpräsident Viktor Orbán.

Zumindest das Europäische Parlament hat nun, kurz nach Orbáns klarer Wiederwahl, ein Zeichen gesetzt. Einem außerordentlich kritischen Bericht zufolge steht es schlecht um Demokratie und Rechtsstaat in Ungarn. "Es besteht ein eindeutiges Risiko, dass Ungarn die Werte der EU verletzt", sagte die Grünen-Politikerin Judith Sargentini, die den Bericht verfasste. Auch gegen Ungarn müsse ein Verfahren nach Artikel 7 eingeleitet werden. Dies könnte zum Verlust von Stimmrechten im Ministerrat führen. Das Parlament hatte schon im Mai 2017 schwere Bedenken geäußert und die Niederländerin mit dem Bericht beauftragt. Sargentini zählt negative Entwicklungen in der Ära Orbán auf, gestützt auf eigene Untersuchungen sowie Berichte der Vereinten Nationen, der OSZE oder des Europarates. Kritisiert werden Einschränkungen der Meinungs-, Wissenschafts-, Religions- und Versammlungsfreiheit, Einflussnahme auf die Justiz, das umstrittene Vorgehen gegen Nichtregierungsorganisationen sowie gegen Minderheiten wie Roma und Juden oder Grundrechtsverletzungen von Migranten. Die Regierung habe erreicht, dass es keine größere kritische Debatte im Land mehr gebe, sagte Sargentini. "Die Bürger ziehen sich in ihre kleinen Kreise zurück."

"Der Raum für eine ehrliche politische Debatte ist beschränkt"

In der Debatte im Parlaments-Innenausschuss schloss sich der luxemburgische Christdemokrat Frank Engel der Kritik an. Orbáns Staat sei "auf Hass gebaut". Er habe eine "nationale Allianz geschaffen gegen alles, was nicht hineinpasst". So etwas habe "keinen Platz in der EU". Ungarische Abgeordnete reagierten empört. Kinga Gál sprach von einer "Hasskampagne" und einem "Schauprozess" gegen ihr Land. Die Wähler hätten am Wochenende eine klare Antwort gegeben, und die OSZE habe bestätigt, dass die Wahl korrekt abgelaufen sei. Das stimmt zwar, was den technischen Ablauf betrifft; doch stellt der vorläufige OSZE-Bericht auch eine "durchgängige Überlappung der Ressourcen des Staates und der regierenden Partei" fest, "der die Chancen von Mitbewerbern beeinträchtigt" habe: "Zwar hatten die Wähler eine breite Auswahl, aber einschüchternde und xenophobe Sprache, voreingenommene Medien sowie unklare Wahlkampffinanzierung beschränkten den Raum für eine ehrliche politische Debatte."

Der Bericht kann im Innenausschuss noch verändert werden. Im Plenum müssen zwei Drittel zustimmen, damit er angenommen und an den EU-Ministerrat weitergegeben wird. Dass dies gelingt, ist wegen des Widerstands in der EVP eher unwahrscheinlich.