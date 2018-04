5. April 2018, 18:50 Uhr UN Weltsicherheitsrat diskutiert den Fall Skripal

Russland forderte eine Dringlichkeitssitzung wegen des Giftanschlags.

Erstmals hat sich die nach dem Giftanschlag auf sie und ihren Vater schwer erkrankte Julia Skripal in Großbritannien zu Wort gemeldet. "Ich bin vor über einer Woche aufgewacht und glücklich sagen zu können, dass es mir von Tag zu Tag besser geht", sagte die 33-Jährige am Donnerstag laut einer Mitteilung, die Scotland Yard verbreitete. Die Tochter des russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal dankte allen, die zu ihrer Genesung beigetragen haben. Zugleich bat die 33-Jährige um Achtung ihrer Privatsphäre. Ihr Vater liegt weiter im Krankenhaus.

Der Anschlag mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok auf die beiden am 4. März im britischen Salisbury hat eine schwere diplomatische Krise zwischen Großbritannien, anderen europäischen Ländern und Russland ausgelöst. Am Donnerstag wollte sich der UN-Sicherheitsrat in einer von Russland beantragten Dringlichkeitssitzung mit dem Fall befassen.

Stunden vor der Dringlichkeitssitzung in New York erhob der russische Außenminister Sergej Lawrow weitere Vorwürfe gegen London, das Russland als Urheber der Attacke beschuldigt. Die Anschuldigungen seien von London fabriziert worden, um sein Land zu dämonisieren, sagteLawrow. Er forderte eine "substanzielle und verantwortliche" Untersuchung in Übereinstimmung mit der C-Waffen-Konvention.

Die brennende Frage: Woher stammt der C-Waffenstoff Nowitschok?

Im Zentrum des Konflikts steht die Frage, woher der Kampfstoff Nowitschok stammt, mit dem Skripal und seine Tochter vergiftet wurden, und der eine russische Entwicklung ist. London hatte dargelegt, es habe keine Zweifel, dass das Gift aus Russland stamme. Diese Haltung unterstützen Deutschland und mehr als 20 europäische Länder sowie die Nato. Beweise hatte die britische Regierung jedoch zumindest öffentlich nicht präsentiert. Am Donnerstag berichtete die Londoner Times, britische Experten hätten mit großer Sicherheit das russische Labor identifiziert, aus dem das Nowitschok stamme. Die Experten seien sich recht sicher, allerdings nicht zu 100 Prozent. Die Times nannte aber keine klare Quelle. Demgegenüber steht die Aussage des Chefs des staatlichen britischen Chemiewaffenlabors in Porton Down vom Dienstag, sein Labor könne nicht sagen, ob das Gift definitiv in Russland hergestellt wurde.

Am Mittwoch hatte sich in einer Sondersitzung die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) mit der Skripal-Affäre befasst. Russlands Antrag war abgelehnt worden, in die Untersuchung einbezogen zu werden. Einen Bericht will die OPCW kommende Woche vorlegen.

Unterdessen bekräftigte Bundesaußenminister Heiko Maas die harte Linie gegenüber Moskau. "Wir haben kein Interesse an einer weiteren Eskalation" sagte er am Donnerstag in Jordanien, aber es werde sich nichts an den klaren Standpunkten Berlins verändern.