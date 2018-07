9. Juli 2018, 18:49 Uhr Umwelt Geld ruiniert die Welt

Je wohlhabender Haushalte in Deutschland sind, desto mehr Ressourcen verbrauchen sie - und schaden so der Natur.

Von Moritz Geier

Welche These stimmt? Je wohlhabender der Mensch, desto mehr tut er für die Natur. Oder: Je reicher der Mensch, desto mehr schadet er der Natur. Für die erste Annahme könnten Statistiken sprechen, wonach Menschen mit hohem Einkommen auch mehr Bio-Lebensmittel kaufen, ein umweltbewusster Lebensstil gilt nun mal als kostspielig. Für die zweite These allerdings spricht, was Wissenschaftler des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) herausgefunden haben. Sie kommen in einer Studie zu dem Ergebnis, dass wohlhabende Haushalte in Deutschland die meisten Ressourcen verbrauchen.

Bekannt war bisher: Reiche Länder sind Ressourcenfresser, sie benötigen mehr Rohstoffe als ärmere, um ihren Konsum zu decken. "Wir haben nun den Schritt gemacht von der Länderebene auf die Verteilung des Verbrauchs innerhalb eines Landes", sagt Frank Pothen, einer der Autoren der Studie, der am Fraunhofer-Center for Economics of Materials in Halle arbeitet. Er und ein Kollege haben sich für die Studie den "Materialfußabdruck" deutscher Haushalte angeschaut, gemeint ist damit letztlich das Gesamtgewicht aller Rohstoffe - etwa Mineralien oder fossile Energieträger -, die anfallen, um all die Güter zu produzieren, die ein Haushalt konsumiert. Ein Beispiel: Der Materialfußabdruck eines Smartphones ergibt sich nicht nur aus Materialien wie Silicium und Kupfer, die tatsächlich im Endprodukt stecken, sondern auch aus Materialien, die benötigt werden, um das Produkt herzustellen, zu vermarkten und zu verschicken, Stahl für die Produktionsmaschinen etwa oder auch Papier für Marketing-Poster.

Die Reicheren geben für Autos und Flüge deutlich mehr aus als die Ärmeren

Laut der Studie lag der durchschnittliche Materialfußabdruck eines Haushalts in Deutschland im Jahr 2008 demnach bei 26,99 Tonnen. Dabei gilt: Je höher das Einkommen der Menschen, desto mehr Rohstoffe verbrauchen sie. Das Viertel der Haushalte mit dem höchsten Haushaltseinkommen verbraucht mit 49,29 Tonnen Ressourcen im Durchschnitt mehr als dreimal so viel wie das ärmste Viertel der Bevölkerung mit 16,15 Tonnen. Vor allem beim Transport und bei den Freizeitausgaben tun sich Unterschiede auf: Reichere Haushalte geben für Autos, Flüge und Co. deutlich mehr aus als ärmere, während sich der Ressourcenverbrauch im Bereich Essen, Wohnen und Energie bei wohlhabenderen und ärmeren Haushalten kaum unterscheidet. Auffällig zudem: Haushalte mit Kindern haben im Schnitt einen kleineren Fußabdruck als Haushalte ohne Kinder. Für ihre Analyse verwendeten die Forscher Daten der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, welche die statistischen Ämter des Bundes und der Länder durchführen.

Die Forscher haben auch untersucht, was mit dem Fußabdruck geschieht, wenn sich Preise oder Einkommen ändern. Werden Haushalte wohlhabender, steigt demnach der Ressourcenverbrauch. Und werden Nahrungsmittel etwa um ein Prozent teurer, verbrauchen Haushalte insgesamt 3,27 Millionen Tonnen weniger Rohstoffe. Vor allem höhere Preise von Freizeitwaren hätten kleinere Materialfußabdrücke zur Folge, ohne dabei Haushalte mit niedrigeren Einkommen unverhältnismäßig zu belasten, schreiben die Forscher.

Allerdings stößt die Aussagekraft der Studie an Grenzen - auch deswegen halten sich die Autoren mit klaren politischen Empfehlungen noch zurück. Denn um zu bestimmen, wie sehr der Konsum eines Haushalts der Umwelt tatsächlich schadet, müssten Rohstoffe unterschiedlich gewichtet werden, ein Aufwand, den die Wissenschaftler nicht leisten konnten. "Wir haben alle Rohstoffe in Tonnen berechnet", sagt Pothen, "aber man kann wohl davon ausgehen, dass etwa die Tonne Tropenholz ökologisch weitaus problematischer ist als die Tonne Stahl, die vielleicht zum großen Teil aus recyceltem Stahl besteht." Die Studie sei daher "ein erster Versuch, den Konsum von Haushalten in Beziehung zu setzen mit Informationen über ökologische Konsequenzen, die über CO₂-Verbräuche hinausgehen".

Pothen hält es für sinnvoll, sich nun die einzelnen Rohstoffe genauer anzuschauen, um herauszufinden, was deren Verbrauch jeweils für die Umwelt bedeutet. "Am Ende geht es ja nicht allein darum, den Rohstoffverbrauch an sich zu reduzieren, sondern die ökologischen Schäden, die durch dessen Förderung entstehen", sagt er.