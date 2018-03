7. März 2018, 19:00 Uhr Umstrittene Reform Polen baut Justizsystem um

Die Abgeordneten der nationalkonservativen Pis-Regierung stimmen dafür, die Mitglieder des Nationalen Justizrats gegen ihre eigenen Kandidaten auszutauschen. Die Opposition fürchtet ein "Ende der Gewaltenteilung".

In Polen treibt die nationalkonservative Regierung ihre umstrittenen Justizreformen voran. Die Abgeordneten der regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit (Pis) stimmten im Parlament dafür, die bisherigen Mitglieder des Nationalen Justizrats durch eigene Kandidaten zu ersetzen. Grundlage ist ein Gesetz, nach dem die 15 Richter des Justizrats nicht mehr von anderen Richtern gewählt werden, sondern vom Parlament. Der Nationale Justizrat soll eigentlich die Unabhängigkeit der Justiz in Polen schützen. Bei der Abstimmung votierten neben den Pis-Abgeordneten auch die Parlamentarier der populistischen Partei Kukiz '15 für die Kandidatenliste der Regierungspartei. Die Mitte-Links-Opposition boykottierte die Abstimmung. Die Pis-Regierung will angeblich die Korruption in der Justiz bekämpfen. Justizminister Zbigniew Ziobro sagte, der Nationale Justizrat habe seine "Wurzeln in kommunistischer Zeit". Er habe nichts dafür getan, um sich selbst zu "säubern" und "regelrechte Mörder in Roben" zu entlassen, die in der Stalin-Ära "polnische Patrioten" zum Tode verurteilt hätten. Nach Ansicht der Opposition soll der Justizrat künftig von der Politik kontrolliert werden. Die Reform sei das "Ende der Gewaltenteilung" in Polen", sagte Ex-Justizminister Borys Budka.