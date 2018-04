10. April 2018, 18:57 Uhr Ukraine Westöstliches Trauerspiel

Alle Gespräche können nicht die Hoffnungslosigkeit übertünchen.

Von Stefan Braun

Am Dienstag ist der ukrainische Präsident Petro Poroschenko bei Angela Merkel gewesen. Am Abend davor hat die Kanzlerin am Telefon mit Wladimir Putin gesprochen. Und in beiden Fällen hat es hinterher freundliche Worte gegeben. Worte, in denen sich alle versichern, dass der Waffenstillstand eingehalten, die Gefangenen ausgetauscht und die Minsker Vereinbarungen "zügig und vollständig umgesetzt werden müssen". Kurze Sätze sind es gewesen. Und leere Botschaften, die von keiner Hoffnung mehr übermalt werden können.

Man weiß nach fünf Jahren Krieg in der Ostukraine nicht mehr, ob man angesichts all dessen lachen oder heulen soll. Lachen, weil man sich nicht vorstellen kann, dass Angela Merkel immer noch an das Gute glaubt, auch wenn sie das vorgibt. Und heulen, weil die Lage in der Ukraine einfach zu schlecht ist. Die Menschen verlieren zwischen Krieg und Feuerpause jede Zuversicht auf eine friedliche Zukunft. Und der russische Präsident unternimmt schon lange nichts mehr, um an dieser Situation etwas zu ändern.

So kurz die Meldung also ist, so groß ist die Hilflosigkeit, die sie aufdeckt. Natürlich ist Reden wichtig; natürlich sollte man sich dem nicht verweigern. Trotzdem gibt es Grenzen, hinter denen alle Hoffnung stirbt. In der Ukraine sind diese Grenzen überschritten.