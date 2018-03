28. März 2018, 18:53 Uhr Tunesien Hart ausgebremst

Seit Jahren untersucht eine Wahrheitskommision die Verbrechen des alten Regimes. Nun muss sie ihre Arbeit wohl einstellen - wie kam es dazu?

Von Moritz Baumstieger , Tunis

So wild wie Anfang dieser Woche geht es selbst im tunesischen Parlament selten zu, seit dort nicht mehr wie vor 2011 Loblieder auf einen Dauerpräsidenten gesungen werden. In der Nacht zum Dienstag beschimpften sich die Regierungsparteien erst gegenseitig, dann setzten Abgeordnete die Debatte mit den Fäusten fort. Schließlich verließen große Teile des Parlaments unter Protest den Saal - in dem dann die Verbliebenen einen Entschluss fassten, der die junge Demokratie in ihre nächste Krise stürzt.

Ohne Gegenstimme verfügte das Rest-Parlament, dass erst einmal Schluss sein soll mit der Aufarbeitung der Verbrechen, die seit der Unabhängigkeit 1955 von Amtsträgern verübt wurden. Das Mandat der "Institution für Wahrheit und Würde", die seit Ende 2014 versucht, Licht in die dunkelsten Kapitel der tunesischen Geschichte zu bringen, wird nicht verlängert - obwohl die ihren Abschlussbericht noch lange nicht fertig geschrieben hat.

Am 31. Mai sollen somit die im TV übertragenen Anhörungen aufhören, die die Behörde zu bisher 50 000 mutmaßlichen Fällen von Folter, Wahlfälschung und Korruption durchgeführt hat. Es sollen keine Bürger mehr gehört werden, die bespitzelt, verprügelt und vergewaltigt wurden. Und vor allem soll die Ermittlungsarbeit abgebrochen werden, deren Ergebnisse die Kommission einmal an Gerichte übergeben sollte, damit Taten auch durch Urteile gesühnt werden. Die Abgeordneten der Regierungspartei Nidaa Tounes, in die sich einige Figuren des alten Regimes hinübergerettet haben, feierten den Beschluss mit Sprechchören und hüpften dabei auf und ab wie Fußballfans.

Bei Opferverbänden und Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International oder Human Rights Watch sorgt das Votum hingegen für Entsetzen. Im einzigen Land, das nach dem Arabischen Frühling den Weg in die Demokratie fand, droht die Aufarbeitung der Diktatur zu scheitern. Die innergesellschaftliche Aussöhnung und die rechtsstaatliche Entwicklung insgesamt stehen infrage, schon weil der Beschluss rechtswidrig ist: Mit nur einem Drittel abgegebener Stimmen war das Parlament eigentlich nicht beschlussfähig - und eigentlich auch gar nicht zuständig. Gemäß den Statuten darf nur die Wahrheitskommission selbst darüber befinden, ob sie ihre Arbeit ein weiteres Jahr verlängern möchte. Angefochten werden Beschlüsse der Volksvertreter im postrevolutionären Tunesien jedoch nur selten, schon weil es bisher kein funktionierendes Verfassungsgericht gibt.

Sihem Bensedrine will nun schnell möglichst viele Fälle vor Gericht bringen - solange es noch geht

Dass die Nidaa-Tounes-Abgeordneten den Rechtsbruch und Krach mit ihrem Koalitionspartner in Kauf nahmen, könnte daran liegen, dass sich einflussreiche Parteimitglieder bedroht sahen: Dem Parlamentspräsidenten Mohammed Ennaceur etwa wird Beteiligung an Folter und anderen Verbrechen vorgeworfen, vielen anderen Korruption. Dass sich aber auch keine Mehrheit aus der Opposition und der zweiten Regierungspartei Ennahda fand, um das Mandat der Kommission zu verlängern, liegt daran, dass sich deren Präsidentin Sihem Bensedrine in den dreieinhalb Jahren ihrer Arbeit mit fast jedem verkracht hat, der mit Politik zu tun hat. Am Tag nach der Entscheidung deutet die 67-Jährige die Niederlage erstaunlich gut gelaunt in einen Erfolg um. "Die völlig unklare Rechtslage ist zwar kafkaesk", sagt Bensedrine. Doch dass sich ihre Gegner nicht anders zu helfen wissen, als sich über alle Regeln hinwegzusetzen, "ist eigentlich ein Sieg für uns. Sie haben für jeden erkennbar ihr wahres Gesicht gezeigt".

Auch das Verhalten der zweiten Regierungspartei wundert sie nicht, die zugleich Erzfeind und Koalitionspartner von Nidaa Tounes ist: Die Mitglieder der aus dem Umfeld der Muslimbruderschaft entstandenen Ennahda gehören zu denen, die der Repression vor der Revolution am stärksten ausgesetzt waren, deshalb sind sie an Aufklärung interessiert. "Aber einige wollten mitdiktieren, wie ich das zu tun habe". Während einige Säkulare fanden, Bensedrine ermittele viel zu breit, wüteten die Religiösen, weil noch immer keine Täter vor Gericht stehen.

Die wenigen verbliebenen Unterstützer der ehemaligen Journalistin, die unter Diktator Ben Ali selbst Opfer von Folter wurde, nennen Bensedrine wegen ihrer kämpferischen Art "Löwin". Die regierungsnahen Medien hingegen beschimpfen sie als Hure, Verschwenderin von Staatsmitteln - oder, das kennt sie schon aus der Vorrevolutionszeit - als Agentin des Auslands. In ihrem Statement zur Abstimmung formuliert es die Partei Nidaa Tounes nur wenig verklausulierter: Bensedrine nutze den "Prozess der Übergangsjustiz für eine gefährliche Spaltung der Nation." Die Ermittlerin nennt das "lächerlich". Die Verbrechen an den Bürgern hätten das Land gespalten - und nicht deren Aufarbeitung.

Bensedrine plant nun, ihre Arbeit auch nach dem 31. Mai fortzusetzen. Damit aber niemand ihre Ermittlungsergebnisse unter Verweis auf den Parlamentsbeschluss abweisen kann, will sie nun möglichst schnell möglichst viele Fälle vor Gericht bringen. Die ersten Akten habe sie Anfang März überstellt, woraufhin Anklagen gegen 14 Verdächtige vorbereitet wurden - "und zufälligerweise auch der Parlamentsbeschluss gegen uns". Schon in wenigen Tagen will sie zwei weitere große Fälle vorlegen, in die insgesamt 40 mutmaßliche Täter verwickelt seien. "Wir können die Befehlsketten lückenlos belegen. Von den allerhöchsten Ebenen, die Verbrechen anordneten, bis hinunter zu den Folterknechten, die sie ausführten." Mehr will Bensedrine nicht verraten. Man darf annehmen, dass es ihr Wissen um die Namen in den Akten ist, das sie nun so siegesgewiss lächeln lässt.