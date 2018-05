27. Mai 2018, 14:11 Uhr Türkische Wirtschaftspolitik In der Krise der Lira wirkt Erdoğan hilflos

Die türkische Währung hat seit Jahresbeginn mehr als zwanzig Prozent an Wert verloren. Der Präsident will das stoppen - mit einem Appell, der wenig bewirken wird.

Kommentar von Ulrich Schäfer

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan führt sein Land mit harter Hand, doch es gibt einen Bereich, in dem seine Macht endet: der Finanzmarkt. Seit Monaten fällt der Kurs der Lira, der Währung des Landes, seit Jahresbeginn hat sie mehr als zwanzig Prozent an Wert verloren. Viele Türken fürchten um ihr Geld und tauschen es in Euro und Dollar um, ebenso internationale Investoren, die die politische Entwicklung in der Türkei beunruhigt. Mittlerweile halten die Türken die Hälfte ihres Geldes, das sie bei inländischen Banken angelegt haben, nicht in Lira, sondern in Devisen. Währendessen liegt die Inflation bei zehn Prozent pro Jahr.

Für den Präsidenten ist dies eine gefährliche Mischung: Wenn der Wohlstand schwindet, Lebensmittel teurer werden und die Währung, die ja auch Indikator für die Stärke oder Schwäche einer Wirtschaft ist, ständig an Wert verliert, kann dies bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am 24. Juni viele Wähler in die Arme der Opposition treiben. Er selber will mit den vorgezogesenen Wahlen seine Macht festigen und ausbauen, die Wirtschaftskrise aber, die er mit seine kämpferischen Auftritten und seiner nationalistischen Politik zu überdecken versucht, schwächt ihn.

Erdoğan hat deshalb all jene Türken, die ihr Vermögen in Euro und Dollar horten, dazu aufgefordert, ihr Geld in Lira umzutauschen - auf dass ihr Wert wieder steige. Er hat dies auf einer Wahlkampfveranstaltung getan, und wie üblich gab der Präsident den starken Mann, der für sein Land und sein Volk sorgt. Tatsächlich aber wirkte die Aufforderung an seine Landsleute geradezu hilflos: "Meine Brüder, können diejenigen von Euch, die Euro und Dollar unter ihren Kopfkissen haben, dieses Geld bitte in Lira investieren?" sagte der türkische Präsident.

Dieser Appell aber dürfte wenig bringen, denn im Zweifel werden selbst Erdoğan-Anhänger lieber ihr Vermögen sichern, als in diesem Fall den Worten ihres Präsidenten zu folgen. Schon gar nicht werden sich internationale Anleger beeindrucken lassen. Sie schauen stattdessen nüchtern auf die Wirtschaftsdaten, nicht bloß auf die hohe Inflationsrate, sondern auf das hohe Leistungsbilanzdefizit, welches zeigt: Türkische Unternehmen exportieren sehr viel weniger, als sie importieren. Zwar wächst die Wirtschaft der Türkei immer noch mit gut sieben Prozent; wenn man aber genauer hinschaut, erkennt man, dass der Aufschwung labil ist und zum einen beträchtlichen Teil auf staatlichen Subventionen beruht.

Verfehlt der Lira-Appell des Präsidenten seine Wirkung, wird Erdoğan in den nächsten Wochen wohl noch stärker gegen die Spekulanten an den Märkten wettern und sie für den Absturz der Lira verantwortlich machen. Denn Erdoğan versteht sich, so wie Populisten in anderen Ländern auch, bestens darauf, ständig neue Sündenböcke zu suchen, um von Problemen abzulenken. Bereits in den vergangen Tagen sprach er davon, dass heimische und ausländische Finanzkräfte sich verschworen hätten, um die Wirtschaft des Landes zu destabiliseren, Einfluss auf die Wahlen zu nehmen und seine Wiederwahl zu verhindern wollten.