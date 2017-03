2. März 2017, 18:05 Uhr Türkische Politiker Erdoğans Minister dürfen nicht in Deutschland reden









Die Städte Gaggenau und Köln stoppen geplante Wahlkampfauftritte türkischer Minister.

Justizminister Bozdağ und Wirtschaftsminister Zeybekçi wollten in Deutschland Wahlkampf für die türkische Verfassungsreform machen.

Aus Protest gegen die Verhinderung seines Auftritts in Gaggenau sagt Bozdağ ein Treffen mit Bundesjustizminister Maas ab.

Auftritte von Ministern der zunehmend autoritären türkischen Regierung stoßen bei allen deutschen Parteien auf Kritik.





Von Jan Bielicki , Schwerte, Josef Kelnberger , Stuttgart, und Lisa Schnell

Nach bundesweiter Empörung haben die Städte Gaggenau und Köln geplante Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsmitglieder verhindert. Justizminister Bekir Bozdağ und Wirtschaftsminister Nihat Zeybekçi hatten vor Sympathisanten der türkischen Regierungspartei AKP für ein Ja beim Referendum über eine Präsidialverfassung werben wollen.

Aus Protest gegen das Verbot sagte Justizminister Bozdağ ein Gespräch mit seinem Kollegen Heiko Maas (SPD) ab, in dem es um den Fall des inhaftierten Journalisten Deniz Yücel gehen sollte. Bozdağ übte scharfe Kritik daran, dass sein Auftritt in der baden-württembergischen Stadt gestoppt wurde. Dies sei inakzeptabel, sagte er, Meinungs- und Versammlungsfreiheit würden ignoriert. "Das kann man nicht Demokratie nennen." Es sei unmöglich, diese antidemokratische Auffassung zu akzeptieren. Auch andere AKP-Politiker kritisierten die Entscheidung. Der Abgeordnete Mustafa Yeneroğlu sprach von einem "Skandal". Diese Absage stelle die deutsch-türkischen Verhältnisse auf eine harte Belastungsprobe und sei durch und durch von Populismus geprägt. "Dass so ein Verbot in einem Land ausgesprochen wird, in dem knapp 1,5 Millionen Türkei-stämmige Wahlberechtigte leben, hätte ich von der selbsternannten Hochburg der Meinungsfreiheit nicht für möglich gehalten." In Gaggenau hatte die Kommune den Veranstaltern aus Sicherheitsgründen die Nutzungsgenehmigung für die Festhalle entzogen, wo Justizminister Bozdağ auftreten sollte.

Es handle sich um keine politische Entscheidung, sagte Gaggenaus Bürgermeister Michael Pfeiffer. Vielmehr reichten die für 500 Menschen ausgelegte Halle sowie die Parkplätze und Zufahrten für den erwarteten Besucherandrang nicht aus. Angekündigt worden sei der Stadt nur eine Vereinsveranstaltung, sagte Pfeiffer; vom geplanten Auftritt des Justizministers habe man erst über Facebook erfahren.

Auch die für Sonntagabend in Köln angesetzte Wahlkampfrede des Wirtschaftsministers Nihat Zeybekçi wird nicht wie geplant stattfinden: Für den Rathaussaal im Stadtbezirk Porz, in dem Zeybekçi auftreten sollte, habe zwar eine Anfrage vorgelegen, sagte eine Sprecherin der Stadt, aber noch keine vertragliche Zusage. Deshalb war es für die Stadt juristisch leicht, dies noch zu stoppen.

Die Veranstaltung werde womöglich trotzdem stattfinden, sagte der AKP-Abgeordnete Yeneroğlu.

Auftritte von Ministern der zunehmend autoritären türkischen Regierung stießen bei allen deutschen Parteien auf scharfe Kritik. "Wenn türkische Politiker unsere freiheitliche Grundordnung ausnutzen, um für einen demokratiefeindlichen Staatsumbau in ihrem Land zu werben, missbrauchen sie das Gastrecht", sagte Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Horst Seehofer der Süddeutschen Zeitung.

Er zeigte sich damit einig mit der SPD-Regierungschefin von Nordrhein-Westfalen: Wer die Rede- und Versammlungsfreiheit hierzulande nutzen wolle, "der muss auch im eigenen Land dafür eintreten, dass sie dort uneingeschränkt gelten", sagte Hannelore Kraft.