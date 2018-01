11. Januar 2018, 18:55 Uhr Türkei Warme Worte und eine Einladung









Außenminister Çavuşoğlu will die deutsch-türkische Eiszeit beenden. Er beschwört die Beziehungen, stellt Besuche in Aussicht - und auch im Fall Yücel gibt es Hoffnung.

Von Christiane Schlötzer , Antalya

In der Türkei soll der Ausnahmezustand zum sechsten Mal verlängert werden. Das Land wird seit dem Putschversuch vom 15. Juli 2016 mit Dekreten regiert. Viele sind hochumstritten, wie die Straffreiheit für Lynchmorde in der Putschnacht. Aber selbst die Winterreifenpflicht wird so geregelt. Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu sagte jetzt: "Ich hoffe, das wird die letzte Verlängerung sein, aber das hängt von der Entwicklung in drei Monaten ab." Auch diese Verlängerung gilt für ein Vierteljahr.

Die Türkei ist derzeit darum bemüht, eine Rückkehr zur "Normalität" zu demonstrieren, insbesondere im Verhältnis zu Deutschland. Die Beziehungen zwischen Berlin und Ankara waren in den vergangenen zwei Jahren ausgesprochen schlecht. Am Mittwochabend sagte Çavuşoğlu, 49, in Antalya vor deutschen Journalisten: "Warum sollte ich ein Problem mit Deutschland haben?" Deutschland sei immer der "engste Verbündete der Türkei" gewesen. Vor allem die Inhaftierung deutscher Staatsbürger hatte für die Eiszeit gesorgt. Zuletzt aber waren der Menschenrechtler Peter Steudtner und die Journalistin Meşale Tolu am ersten Tag ihrer Gerichtsverfahren freigelassen worden.

"Warum sollte ich ein Problem mit Deutschland haben?", fragt Mevlüt Çavuşoğlu die Journalisten

Nun gibt es auch Hoffnung für Deniz Yücel, den seit fast einem Jahr ohne Anklage inhaftierten Welt-Journalisten. Er habe "kein Problem mit Deniz Yücel", sagte Çavuşoğlu in Antalya. "Was habe ich davon, wenn Deniz Yücel im Gefängnis ist? Das vergiftet unsere Beziehungen." Die Anklage gegen ihn sollte nun "so schnell wie möglich" vorgelegt werden. Dies sei der Justiz auch signalisiert worden, er könne aber nicht in Gerichtsverfahren eingreifen, sagte Çavuşoğlu.

Als mögliches Signal im Fall Yücel wurde am Donnerstag eine Entscheidung des türkischen Verfassungsgerichts gewertet: Es ordnete die Freilassung zweier Journalisten an, Mehmet Altan und Şahin Alpay, die beide seit mehr als einem Jahr in Untersuchungshaft saßen. Anwälte anderer inhaftierter Journalisten halten den Schritt für einen Präzedenzfall, der sich für ihre Mandanten positiv auswirken könnte. Deniz Yücel hatte ebenfalls Beschwerde beim türkischen Verfassungsgericht gegen seine Haft eingelegt.

Ein Strafgericht ordnete aber die Fortsetzung der Haft für die beiden Journalisten an und widersetzte sich damit dem Verfassungsgericht, wie die Nachrichtenagenturen Dogan und Anadolu am Donnerstagabend meldeten. Das Gericht habe die Fälle von Altan und Alpay im Lichte der Entscheidung der Verfassungsrichter neu bewertet, die Anträge auf Entlassung aus der Haft jedoch abgewiesen. Çavuşoğlu begründete die Verzögerungen in vielen Verfahren mit den Entlassungen von Richtern und Staatsanwälten seit dem Putschversuch. Auch in seinem Ministerium habe er sich von "mehr als 25 Prozent der Diplomaten" getrennt. Präsident Recep Tayyip Erdoğan und seine Regierung machen den in USA lebenden islamischen Prediger Fethullah Gülen für den Putschversuch verantwortlich. Çavuşoğlu will demnächst zur Münchner Sicherheitskonferenz reisen, und er rechnet damit, dass Erdoğan Merkel nach der Bildung einer Regierung in Berlin in die Türkei einladen wird. Auch Erdoğan könne dann wieder nach Deutschland reisen. Vor dem umstrittenen Referendum im April 2017, mit dem Erdoğan seine Macht zementierte, waren mehrere Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland, Österreich und den Niederlanden verhindert worden.

Er berichtete von dem Anruf seiner neuen österreichischen Amtskollegin Karin Kneissl. Sie habe ihn überraschend für den 25. Januar nach Wien eingeladen und angeboten, dort türkische Landsleute zu treffen. Kneissl, die von der rechten FPÖ nominiert wurde, habe vorgeschlagen, "etwas für das osmanische Erbe" in Österreich zu tun. Er habe gesagt, er sei zu einer "Normalisierung" der Beziehungen bereit. Auch im Verhältnis zu Amerika hofft Çavuşoğlu auf ein besseres Jahr. Die Türkei kritisiert die USA dafür, dass sie Gülen nicht ausliefert. Und sie wirft Amerika vor, syrische Kurden zu bewaffnen. Den gleichen Vorwurf richtet sie an Moskau. "Wir diskutieren darüber bei jedem Treffen mit Putin", sagte Çavuşoğlu. "Die Russen sagen uns, wenn wir die YPG nicht unterstützen, dann gehen sie zu den Amerikanern. Und die Amerikaner sagen uns dasselbe." Die syrische YPG ist mit der auch in Deutschland aktiven, als Terrororganisation eingestuften kurdischen PKK verbunden.

Der Außenminister lobte Merkel für ihre Flüchtlingspolitik und versicherte, die Türkei werde sich an den 2016 vereinbarten Flüchtlingsdeal halten. Aber auch die EU müsse dies tun und die versprochene Visafreiheit für Türken gewähren. Man werde bald einen Vorschlag zur Lösung letzter Streitpunkte machen. Es dürfte dabei vor allem um das von der EU kritisierte türkische Antiterrorgesetz stehen. Erst jüngst hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, einen verurteilten IS-Anhänger nicht in die Türkei auszuliefern, weil ihm dort Folter drohen könnte. Çavuşoğlu sagte, sein Land dulde keine Folter.

Tourismusminister Numan Kurtulmuş hat Berlin aufgefordert, die verschärften Reisehinweise für die Türkei zurückzunehmen. Er sagte, die Zahl der deutschen Touristen in der Türkei werde 2018 wieder steigen, das zeigten Vorausbuchungen.