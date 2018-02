15. Februar 2018, 18:54 Uhr Türkei und USA Brandgefährlich

Die Lage in Syrien ist gefährlich - das wird unterschätzt.

Von Luisa Seeling

Das Verhältnis der Türkei zu den USA ist nicht nur angespannt, der Streit ist in den vergangenen Wochen regelrecht eskaliert. Vor einigen Tagen drohte der türkische Präsident den Amerikanern gar eine "osmanische Ohrfeige" an. Nun muss man nicht jede Drohung Erdoğans wörtlich nehmen. Doch das, was sich zwischen Ankara und Washington zuletzt abgespielt hat, ist brandgefährlich: Im schlimmsten Fall treffen in Nordsyrien zwei Nato-Staaten militärisch aufeinander - als Gegner.

Es gibt viele Gründe, warum das Verhältnis derart erodiert ist. Der wichtigste ist der unterschiedliche Umgang mit den Kurden. Die türkische Führung kann und will nicht begreifen, dass es keine Option ist, sämtliche kurdischen Kräfte in der Region zu verteufeln; sie sollte stattdessen Formen der Koexistenz suchen. Die Position der Regierung ist zudem unglaubwürdig: Sie behauptet, im syrischen Afrîn gegen Terroristen vorzugehen, scheut sich aber nicht, Islamisten in ihren Reihen kämpfen zu lassen. Auch den IS hat sie allzu lange gewähren lassen, bevor sie halbherzig umgeschwenkt ist.

Schuld an der verfahrenen Lage haben auch die Amerikaner. Von Anfang an war klar, dass ihre Zusammenarbeit mit der kurdischen YPG-Miliz Ankara zur Weißglut treiben würde. Die US-Regierung hat das völlig unterschätzt - und mit schludriger Kommunikation und unüberlegten Vorstößen ihren Teil dazu beigetragen, dass es in Syrien nun gegen die Kurden eine weitere Front gibt.