25. Oktober 2017, 19:56 Uhr Türkei Türkische Staatsanwalt fordert Aufhebung von U-Haft für Steudtner









In Istanbul hat der Prozess gegen den deutschen Menschenrechtler Peter Steudtner begonnen.

Ihm wird Unterstützung einer bewaffneten Terrororganisation vorgeworfen.

Die Staatsanwaltschaft fordert die Aufhebung der U-Haft.

Von Christiane Schlötzer

Nach 100 Tagen Untersuchungshaft und unter großer internationaler Aufmerksamkeit hat in Istanbul am Mittwoch der Strafprozess gegen den Deutschen Peter Steudtner begonnen. Steudtner ist zusammen mit neun türkischen Menschenrechtlern, darunter die Spitze von Amnesty International in der Türkei, und der schwedische IT-Experte Ali Gharavi wegen Unterstützung einer bewaffneten Terrororganisation angeklagt. Dafür drohen lange Haftstrafen.

Steudtner sprach auf Englisch vor Gericht, seine Aussagen wurden ins Türkische übersetzt. Erst wurde er nach seinen Personalien gefragt, dann konnte sich der 45-Jährige verteidigen. Er wies alle Vorwürfe zurück und sagte: "Ich habe nie in meinem Leben irgendeine militante oder terroristische Organisation unterstützt." Er sei gegen jede Art von Gewalt. Fast alle Angeklagten waren am 5. Juli auf einer Insel vor Istanbul bei einem Seminar festgenommen worden. In der Anklage wird der Workshop, bei dem es um IT-Sicherheit und Stressabbau ging, zum "Geheimtreffen" mit dem Ziel des Umsturzes erklärt.

Steudtner sagte, er habe an dem Seminar nur als Trainer teilgenommen, weil ein Kollege ausgefallen sei. In den vergangenen Jahren habe er vor allem in Afrika gearbeitet. Auch eine zweite Angeklagte, die türkische Amnesty-Mitgründerin Özlem Dalkıran, sagte in der Verhandlung, das Treffen sei alles andere als geheim gewesen. Es habe in einem Hotel stattgefunden, in dem jeder seine Personalien angeben musste. Der Vorsitzende Richter Adem Aygün fragte immer wieder nach der Finanzierung des Seminars. Die Angeklagten sagten, das Geld hätten NGOs aufgebracht.

Der Prozess gilt als Testfall für die türkische Justiz und für den Zustand der deutsch-türkischen Beziehungen. Nach Steudtners Verhaftung hatte die Bundesregierung ihre Reisehinweise für die Türkei verschärft. "Das Entscheidende ist, dass das Verfahren rechtsstaatlich, zügig und konkret ist und eben kein politisches Verfahren wird", sagte die Menschenrechtsbeauftragte der Regierung, Bärbel Kofler (SPD), am Mittwoch im SWR. Nach türkischen Maßstäben wurde Steudtner ziemlich rasch vor Gericht gestellt. Der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel befindet sich bereits seit mehr als 250 Tagen ohne Anklage in Haft. Die Eile im Fall Steudtner hat bei deutschen Diplomaten Hoffnungen genährt, der Angeklagte könnte nun bald aus der Untersuchungshaft entlassen und danach abgeschoben werden. Sein Anwalt Murat Deha Boduroğlu nannte die Anklage "rechtswidrig" und wirr.

Der Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland, Markus Beeko, der den Prozess in Istanbul verfolgte, bezeichnete die Vorwürfe als "absurd". In einem rechtsstaatlichen Verfahren könne es "eigentlich am Ende des Tages nur eine Freilassung geben". Im Gericht und vor dem Saal war der Andrang groß, auch zahlreiche Familienangehörige und der deutsche Generalkonsul Georg Birgelen verfolgten den Prozess. Die Angeklagten winkten den Zuschauern, viele standen auf, um zurückzuwinken.