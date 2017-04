11. April 2017, 10:38 Uhr Türkei Schwere Explosion in Kurdenmetropole Diyarbakır









Feedback

Anzeige

Nur wenige Tage vor dem Referendum kam es zu einer Detonation im Zentrum der südosttürkischen Stadt. Die Hintergründe sind unklar.

Wenige Tage vor dem Verfassungsreferendum in der Türkei hat sich eine heftige Explosion nahe einer Polizeiwache in der südosttürkischen Kurdenmetropole Diyarbakır ereignet. Nach Angaben von Rettungskräften wurden mindestens vier Menschen verletzt. Die Detonation war in mehreren Stadtteilen zu hören.

Sicherheitskräfte und Krankenwagen seien in die Gegend geschickt worden, berichten türkische Medien. Der Grund der Explosion war zunächst unklar. Die Agentur DHA meldete, nach ersten Erkenntnissen sei es in einer Werkstatt der Polizei bei der Reparatur eines Panzerfahrzeugs zu der Detonation gekommen.

Die türkischen Staatsbürger sind am kommenden Sonntag aufgerufen, über die Einführung eines Präsidialsystems abzustimmen. In den kurdischen Regionen der Türkei ist der Widerstand gegen Recep Tayyip Erdoğan besonders stark. Im Sommer 2015 war eine Waffenruhe mit der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK zusammengebrochen.