20. März 2017, 07:54 Uhr Türkei Schulz nennt neue Erdoğan-Äußerungen "unwürdig"

Erdoğan am 19. März bei einem Auftritt in Istanbul.









"Du benutzt gerade Nazi-Methoden": Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat in einer Rede die Kanzlerin persönlich angegriffen.

Die Bundesregierung reagiert zurückhaltend auf die Äußerungen des türkischen Präsidenten.

SPD-Kanzlerkandidat Schulz spricht von einer "Frechheit".

Für einen "Skandal" hält Ankara die Demonstration von 30 000 Kurden am Samstag in Frankfurt am Main. Zum Fall Deniz Yücel sagte Erdoğan: "Gott sei Dank ist er festgenommen worden."

Im Konflikt mit Berlin hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan der Bundeskanzlerin nun auch persönlich "Nazi-Methoden" vorgeworfen. In einer vom Fernsehen übertragenen Rede sagte Erdoğan in Istanbul demnach an Angela Merkel gerichtet: "Du benutzt gerade Nazi-Methoden."

Weiter sagte er: "Bei wem? Bei meinen türkischen Geschwistern in Deutschland, bei meinen Minister-Geschwistern, bei meinen Abgeordneten-Geschwistern, die dorthin reisen." Mit Blick auf Europa fügte Erdoğan hinzu, dort könnten "Gaskammern und Sammellager" wieder zum Thema gemacht werden, aber "das trauen sie sich nur nicht". Offen ließ der Präsident, wen er mit "sie" genau meinte. Vor Kurzem hatte er wegen der Absage von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker bereits den deutschen Behörden "Nazi-Methoden" vorgeworfen und damit Empörung in Berlin ausgelöst.

Regierung zurückhaltend, Schulz deutlich

Die Bundesregierung hat bisher zurückhaltend auf die Verbalattacken aus Ankara reagiert. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) bezeichnete die Angriffe erneut als "absurd". "Wir sind tolerant, aber wir sind nicht blöd", sagte er der Passauer Neuen Presse (Montag). "Ich habe meinem türkischen Kollegen deshalb ganz deutlich gemacht, dass hier eine Grenze überschritten wurde."

Der neue SPD-Chef und Kanzlerkandidat Martin Schulz nannte den Nazi-Vorwurf eine "Unverfrorenheit". "Dass das Staatsoberhaupt eines befreundeten Landes die Regierungschefin dieses Landes in dieser Form beleidigt, ist eine Frechheit", sagte er am Sonntag in der ARD-Sendung "Farbe bekennen".

Man müsse Erdoğan jetzt irgendwann mal sagen, dass ein Staatsoberhaupt eines Nato-Mitglieds und eines EU-Beitrittskandidaten "nicht alle Gepflogenheiten der internationalen Diplomatie mit Füßen treten" dürfe. "Das tut er aber. Das ist eines Staatsoberhauptes unwürdig", sagte Schulz. In der ZDF-Sendung "Berlin direkt" fügte er hinzu: "Herr Erdoğan ist auf dem Weg, jede Art der Kontrolle über seiner Rhetorik zu verlieren."

CDU-Vorsitzende Klöckner reagiert entsetzt

Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im EU-Parlament, Manfred Weber, warnte Erdoğan vor einer weiteren Eskalation des Konflikts mit Deutschland und anderen europäischen Staaten. "Der Stolz einer Nation kann nicht durch das Beleidigen anderer verteidigt werden", sagte der stellvertretende CSU-Vorsitzende den Zeitungen der Funke Mediengruppe."Mit dieser aggressiven Politik schadet er seinem eigenen Land am meisten", sagte Weber. Erdoğans Attacken würden "mit jedem Tag bizarrer", sagte er.

Die CDU-Vizevorsitzende Julia Klöckner reagierte entsetzt auf die neuen Ausfälle gegen Merkel: "Ist Herr Erdoğan überhaupt noch ganz bei Sinnen?", fragte sie. Klöckner sprach sich dafür aus, Erdoğan politischen Wahlkampf in Deutschland zu verbieten und die EU-Heranführungshilfen in Milliardenhöhe zu streichen. Vielleicht brauche "Herr Erdoğan einfach mal ein Blockseminar in Geschichte, Anstand und Völkerverständigung."

Kanzlerin Merkel hatte bereits am 9. März bei ihrer Regierungserklärung im Bundestag gesagt: "Diese Vergleiche der Bundesrepublik Deutschland mit dem Nationalsozialismus müssen aufhören." Sie nannte die auch vom türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu aufgegriffenen Vergleiche "traurig und deprimierend" und "so deplatziert, dass man es nicht ernsthaft kommentieren kann".