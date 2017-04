18. April 2017, 13:49 Uhr Türkei Polizeihubschrauber im Osten der Türkei abgestürzt









Feedback

Anzeige

Zwölf Menschen waren an Bord, darunter mehrere Polizisten, ein Richter und ein Unteroffizier. Schuld könnte das Wetter sein.

Ein Helikopter der türkischen Polizei mit zwölf Menschen an Bord ist im Osten des Landes abgestürzt. Der Hubschrauber sei aus unbekannten Gründen in der Provinz Tunceli zu Boden gegangen, meldeten mehrere türkische Medien. Das Büro des örtlichen Gouverneurs teilte mit, dass womöglich schlechtes Wetter schuld an dem Absturz sei.

Die Zeitung Hürriyet berichtet in ihrer englischsprachigen Online-Ausgabe unter Berufung auf Rettungsdienste, dass sich das Unglück in den Bergen zwischen Ovacık und Pülümür ereignet habe.

An Bord waren laut dem örtlichen Gouverneur mehrere Polizisten, ein Richter und ein Unteroffizier. Rettungskräfte brachen unverzüglich zur Unglücksstelle auf; türkischen Medienberichten zufolge behindert allerdings dichter Nebel ihren Einsatz.

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder tödliche Hubschrauberunglücke in der Türkei. Bei dem schwersten Vorfall kamen im November 2012 beim Absturz eines Militärhelikopters in der östlichen Region Siirt 17 Soldaten ums Leben. Zuletzt stürzte im März einer mit türkischen und russischen Geschäftsleuten kurz nach dem Start in Istanbul ab. Bei dem Unglück starben alle sieben Menschen an Bord.