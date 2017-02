23. Februar 2017, 12:39 Uhr Türkei NRW-Regierung wehrt sich gegen einen Besuch von Erdoğan

Erdoğan machte schon öfters Wahlkampf in Deutschland: hier zum Beispiel in Köln im Mai 2014, noch als türkischer Ministerpräsident.









Feedback

Anzeige

Für den Fall, dass der türkische Präsident tatsächlich plant, nach Deutschland zu kommen, fordert die NRW-Regierung die Bundesregierung auf, das zu verhindern.

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung spricht sich dafür aus, dass "sich jeder bei Wahlkämpfen auf sein eigenes Land beschränkt".

Die SPD-geführte nordrhein-westfälische Landesregierung hat die Bundesregierung aufgefordert, einen möglichen Auftritt des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan in dem Bundesland zu verhindern. "Es ist Aufgabe des Bundes, dafür zu sorgen, dass solche Auftritte weder in NRW noch irgendwo anders in Deutschland stattfinden", sagte Innenminister Ralf Jäger (SPD) dem Kölner Stadt-Anzeiger. "Die Freiheit der Meinungsäußerung hier darf nicht missbraucht werden, um für eine Verfassungsänderung in der Türkei zu werben, mit der Grundrechte eingeschränkt und die Todesstrafe wieder eingeführt werden sollen", sagte er.

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoğuz (SPD), ist dafür, dass "sich jeder bei Wahlkämpfen auf sein eigenes Land beschränkt". Solche Auftritte vergifteten die Atmosphäre in Deutschland und würden dem friedlichen Zusammenleben schaden, sagte Özoğuz den Dortmunder Ruhr Nachrichten.

Sven Lehmann, der Landesvorsitzende der Grünen, die mit der SPD in NRW die Regierung bilden, sagte: "Erdoğan spaltet die Türkei und kassiert nach und nach grundlegende Freiheitsrechte." Die Bundesregierung müsse deutlich machen, dass man hier keine "antidemokratischen Werbeveranstaltungen" wolle.

Erdoğan-Besuch von der Bundesregierung noch nicht bestätigt

Anzeige

Die Bild-Zeitung hatte unter Berufung auf einen hochrangigen Diplomaten berichtet, Erdoğan wolle im März in NRW für das neue Präsidialsystem in seinem Land werben. Der Bundesregierung ist allerdings bislang nichts von einem konkreten Wunsch des türkischen Präsidenten bekannt, nach Deutschland zu kommen, wie zu Wochenbeginn Regierungssprecher Steffen Seibert gesagt hatte. Erdoğan hat in der Vergangenheit bereits Wahlkampfveranstaltungen in Deutschland durchgeführt, in Köln zum Beispiel.