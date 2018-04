17. April 2018, 18:54 Uhr Türkei Ewiger Notstand

Der Ausnahmezustand droht zum Normalzustand zu werden.

Von Luisa Seeling

Geschieht keine Überraschung, geht diese Woche der Ausnahmezustand in der Türkei in die siebte Verlängerung. Bleibt er die vollen drei Monate in Kraft, wird er im Juli zwei Jahre gelten; zwei Jahre, in denen Grundrechte eingeschränkt und Zehntausende verhaftet wurden, in denen die Regierung per Dekret regierte.

Die Ausnahme als Normalität - das ist ein unhaltbarer Zustand, den die türkische Führung dringend beenden müsste, schon im eigenen Interesse. Der Notstand lähmt nicht nur Opposition und Zivilgesellschaft, er beschädigt das ganze Land und seine Wirtschaft. Er schreckt Touristen ab, die sich nicht fürchten wollen, und Investoren, die ihr Geld lieber dort anlegen, wo keine Konten gesperrt und Firmen enteignet werden.

Dass die EU-Kommission in ihrem Fortschrittsbericht die Aufhebung des Notstands fordert, wird Präsident Erdoğan herzlich egal sein. Die Türkei behält ihren Status als Beitrittskandidat, de facto aber ist der Prozess tot. Anreize für Veränderung bietet das Dokument deshalb nicht. Viel wichtiger und aussichtsreicher ist, dass im Land selbst der Unmut über den Dauerkrisenmodus steigt. Am Montag demonstrierten Anhänger der Opposition gegen den Notstand. Ewig wird die Regierung die Geduld der Menschen nicht mehr strapazieren können.