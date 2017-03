5. März 2017, 15:06 Uhr Türkei Erdoğan spricht nach verbotenen Politiker-Auftritten von "Nazi-Praktiken"









Der türkische Präsident Erdoğan unterstellt deutschen Behörden in einer Rede "Nazi-Praktiken".

Damit bezieht er sich auf mehrere geplante Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland, die abgesagt worden waren.

Erdoğan sagte, Deutschland habe kein Verhältnis zur Demokratie.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat deutschen Behörden "Nazi-Praktiken" unterstellt, weil diese Wahlkampfauftritte seiner Minister in Deutschland unterbunden hatten. "Eure Praktiken unterscheiden sich nicht von den früheren Nazi-Praktiken", sagte er am Sonntag in einer Rede in Istanbul und setzte hinzu: Er habe gedacht, diese Zeit sei in Deutschland längst vorbei, doch "wir haben uns geirrt". Deutschland habe "in keinster Weise ein Verhältnis zur Demokratie", sagte Erdoğan bei seinem Auftritt vor einer regierungsnahen Frauenorganisation.

Mehrere Minister aus Erdoğans Kabinett sollen unter der türkischstämmigen Bevölkerung in Deutschland für die Zustimmung zu einer umstrittenen Verfassungsreform werben.

Die baden-württembergische Stadt Gaggenau hatte jedoch einen Auftritt des türkischen Justizministers Bekir Bozdağ mit Hinweis auf mangelnde Parkgelegenheiten abgesagt. Dem türkischen Wirtschaftsminister Nihat Zeybekçi hatte die Stadt Köln zunächst eine Absage für den Rathaussaal erteilt. Auch im nahegelegenen Frechen durfte er nicht auftreten. Zeybekçi will jedoch am Sonntagabend in einem Hotel in der Kölner Innenstadt sprechen.

Bundesjustizminister Heiko Maas hatte Bozdağ in einem Brief seine Besorgnis über einen drohenden "Abbau des Rechtsstaats" in der Türkei mitgeteilt. Er sei in "großer Sorge um die deutsch-türkische Freundschaft", hieß es in dem Schreiben. Das seit einiger Zeit komplizierte Verhältnis zwischen der Türkei und der Bundesrepublik hatte sich mit der Inhaftierung des Welt-Journalisten Deniz Yücel verschlechtert. Unter anderem kritisierte Maas den Umgang mit Yücel als "unverhältnismäßig".