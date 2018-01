31. Januar 2018, 18:53 Uhr Türkei Amnesty-Chef wieder frei









Der Menschenrechtsaktivist Taner Kiliç wird unter Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen. Der Prozess ist umstritten, denn er gilt als politisch motiviert.

Applaus brandet im überfüllten Zuschauersaal auf, als die Entscheidung fällt: Der Präsident der türkischen Sektion von Amnesty International, Taner Kılıç, kommt unter Auflagen aus der Untersuchungshaft frei. Das ordnete am Mittwoch ein Gericht im Istanbuler Stadtteil Çağlayan an. Der Menschenrechtsanwalt war im Juni unter dem Vorwurf der Mitgliedschaft in der Gülen-Bewegung festgenommen worden. Sein Verfahren wurde mit dem gegen zehn weitere Menschenrechtsaktivisten zusammengelegt, unter ihnen der Deutsche Peter Steudtner, der Schwede Ali Gharavi und die türkische Amnesty-Vorsitzende Idil Eser. Auch gegen sie wurden Terrorvorwürfe erhoben. Bis auf Kılıç sind alle Angeklagten bereits im Oktober freigekommen, Steudtner und Gharavi verließen die Türkei; der Prozess gegen sie wird in Abwesenheit weitergeführt. Kılıç wird vorgeworfen, die Messenger-App ByLock verwendet zu haben, die Gülen-Anhänger zur Planung des gescheiterten Putschversuchs im Juli 2016 benutzt haben sollen. Kılıç bestreitet die Nutzung, seine Anwälte legten Gutachten vor, die belegen sollen, dass die App nie auf seinem Handy gespeichert war. International stößt der Prozess auf Kritik, er gilt als politisch motiviert. Die Festnahme Steudtners hatte zwischen Deutschland und der Türkei eine diplomatische Krise ausgelöst. Das Gericht setzte den nächsten Verhandlungstag für den 21. Juni an.

In einem völlig anders gelagerten Terrorverfahren fällte das Gericht am Mittwoch ein Urteil: Drei Syrer sollen lebenslang in Haft, wegen Beihilfe zum Selbstmordanschlag am 12. Januar 2016 im Altstadtviertel Sultanahmet. Zwölf Deutsche kamen damals ums Leben, 16 weitere Menschen wurden verletzt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die drei Angeklagten bei der Vorbereitung des Anschlags geholfen hatten. Ein Iraker erhielt laut Gerichtsunterlagen eine mehrjährige Haftstrafe, kam aber zunächst wegen der langen Dauer der Untersuchungshaft frei. Die meisten der 26 Angeklagten wurden aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Den Selbstmordattentäter hatten die Behörden als Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat identifiziert, der sich etwa einen Monat vor dem Anschlag von Syrien in die Türkei schmuggeln ließ.