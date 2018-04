9. April 2018, 18:42 Uhr Tschechien Politische Blockade

Als letzte verweigern sich die Sozialdemokraten in der Hauptstadt Prag dem amtierenden Regierungschef Babiš. Der findet nun keine Mehrheit, und Präsident Zeman muss entscheiden, wie es weiter geht.

Von Florian Hassel , Warschau

Präsident Miloš Zeman wird am Dienstag entscheiden, wer Tschechien angesichts der seit einem halben Jahr dauernden politischen Dauerkrise des Landes weiter regieren soll. Dem amtierenden Ministerpräsidenten Andrej Babiš, mit seiner populistischen Partei Ano, Sieger der Wahl vom 20. Oktober, ist es bisher nicht gelungen, im Parlament eine Mehrheit für eine Koalitionsregierung zusammenzubringen. Nun haben nämlich auch Tschechiens Sozialdemokraten am vergangenen Wochenende formell Verhandlungen mit Babiš abgebrochen.

Die Entscheidung liegt nun bei Präsident Zeman, dem die tschechische Verfassung weiten Spielraum lässt. Zeman kann einen anderen Politiker mit der Regierungsbildung beauftragen, er kann eine Technokratenregierung ernennen oder Babiš amtierend im Amt lassen. Auch eine vorgezogene Neuwahl ist möglich. Allerdings sind die Hürden dafür hoch, würde eine solche Neuwahl aktuellen Umfragen zufolge im Wesentlichen das Wahlergebnis vom Oktober bestätigen.

Seit Monaten sucht Premier Babis nach einer Mehrheit. Er kann aber auch ohne sie bequem regieren

Wahlsieger Babiš gewann im Oktober 78 von 200 Parlamentssitze. Dass er seitdem keine Koalition zustande brachte, hat einen einfachen Grund: Babiš, mehrfacher Milliardär, wird von der tschechischen Justiz bezichtigt, mit Manipulationen beim Bau des Wellnessressort "Storchennest" Subventionsbetrug in Millionenhöhe gegenüber der EU begangen zu haben. Bis zur juristischen Klärung aller Vorwürfe schlossen mehrere Parteien eine Koalition unter Babiš aus. Tschechiens Sozialdemokraten (CSSD) waren schließlich doch dazu bereit, wenn Babiš sich verpflichtet hätte, im Fall einer Verurteilung als Regierungschef zurückzutreten. Außerdem hätte er der CSSD sofort das Innenministerium überlassen müssen. Die Sozialdemokraten wollten nach eigener Aussage damit verhindern, dass der Regierungschef versuche, Ermittlungen und Verfahren zu beeinflussen. Babiš weigerte sich aber, das Innenministerium freizugeben. Daraufhin brach die CSSD die Koalitionsgespräche ab und bestätigte dies auf einem Parteitag am vergangenen Wochenende.

Andrej Babiš regiert seit dem 16. Januar nur als geschäftsführender Ministerpräsident: Damals lehnte das Parlament eine Babiš-Regierung in einer formellen Abstimmung zum ersten Mal mehrheitlich ab. Präsident Zeman, der mit Babiš eine inoffizielle politische Allianz pflegt, ließ Babiš geschäftsführend im Amt und erteilte ihm trotz der Vorwürfe der Justiz zum zweiten Mal das Mandat zur Regierungsbildung. Revidiert Zeman diese Entscheidung nicht, kann Babiš amtierend im Amt bleiben und versuchen, eine Regierung mit den Kommunisten (15 Parlamentssitze) und der über 22 Sitze verfügenden populistisch-rechtsextremen Partei "Freiheit - direkte Demokratie" ( SPD) zu bilden. Auch könnte er weiter regieren, wenn diese Parteien eine Minderheitsregierung dulden. Die Parteichefs der Kommunisten und der SPD haben schon dazu bereit erklärt. Auch Präsident Zeman erachtet die SPD als regierungsfähig und besuchte vor einigen Monaten einen Parteitag der Rechtsradikalen.

Zwar ist auch eine vorgezogene Neuwahl möglich: Allerdings muss dafür entweder noch zwei Mal eine Regierungsbildung bei einer formellen Abstimmung im Parlament scheitern, oder drei Fünftel aller Abgeordneten müssten für eine Neuwahl stimmen. Beides gilt als unwahrscheinlich. Zudem würde einer am Sonntag veröffentlichten Umfrage des TNS-Kantar-Meinungsforschungsinstitutes zufolge die ganz auf ihren Führer Babiš zugeschnittene Ano-Partei mit 29,5 Prozent ihr Wahlergebnis als mit Abstand stärkste politische Kraft wiederholen.

Politische Beobachter in Prag überrascht die lang gezogene Regierungskrise nicht. "Babiš ist mit der heutigen Situation im Wesentlichen glücklich", sagte der Analyst Jiří Pehe bei Radio Prag. "Er kann einige Gesetze mit der Hilfe verschiedener Parteien durch Ad-hoc-Übereinkünfte verabschieden." Auch Präsident Zeman habe ein Interesse, die Regierung seines inoffiziellen Verbündeten Babiš "so lange wie möglich an der Macht zu halten", bevor es möglicherweise zu einer vorgezogenen Neuwahl komme.