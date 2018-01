28. Januar 2018, 18:56 Uhr Tschechien Deutliche Worte, knapper Sieg









Der Populist Miloš Zeman ist als Tschechiens Präsident wiedergewählt worden. Beobachter in Europa sind besorgt: Gibt es nun ein Referendum über die EU-Mitgliedschaft des Landes?

Von Florian Hassel , Prag

Feierstimmung in Prag: Mit Slogans wie „Stoppt die Immigration und Drahoš! Dieses Land ist unseres!“ sicherte sich Miloš Zeman seine Wiederwahl. (Foto: Reuters)

Ein Sieg für den Populismus, einer mit gewaltigen Folgen für die tschechische Politik und das Verhältnis des Landes zur EU - und die Niederlage eines Kandidaten, der gut, aber nicht genug war. So bewerteten Beobachter den Sieg von Amtsinhaber Miloš Zeman bei der Präsidentschaftswahl. Bei einer für tschechische Verhältnisse sehr hohen Wahlbeteiligung von knapp 67 Prozent stimmten 51,37 Prozent der Wähler für den 73 Jahre alten Zeman, 48,63 Prozent für den 68 Jahre alten Herausforderer Jiří Drahoš.

Seinen Sieg mit einem Vorsprung von etwa 150 000 Wählerstimmen sicherte sich der in den letzten Jahren als Populist und EU-Kritiker hervorgetretene Zeman mit einfachen Parolen und einer klaren Botschaft. Mit Slogans wie "Stoppt die Immigration und Drahoš! Dieses Land ist unseres! Wählt Zeman!" setzte der Präsident auf die jahrelang vor allem von ihm selbst geschürten Ängste vor Migranten im fast flüchtlingsfreien Tschechien.

Gibt es ein Referendum über die EU-Mitgliedschaft des Landes?

Der Sieg von Präsident Zeman bedeutet, dass Tschechien künftig vom Milliardär Andrej Babiš regiert wird. Babiš, dessen Ano-Partei ebenfalls mit Populismus und Europa-Skepsis zum Sieger der tschechischen Parlamentswahl vom Oktober 2017 wurde und im Parlament 78 von 200 Abgeordneten stellt, pflegt eine politische Allianz mit Zeman. Allerdings wird Babiš von der Prager Staatsanwaltschaft des massiven Subventionsbetrugs verdächtigt.

Babiš verlor gerade eine Vertrauensabstimmung und musste als Ministerpräsident zurücktreten; auch seine Immunität wurde aufgehoben. Trotzdem erteilte Präsident Zeman Babiš erneut den Auftrag, eine Regierung zu bilden. Der unterlegene Gegenkandidat Drahoš hatte ausgeschlossen, Babis bis zur juristischen Klärung der Vorwürfe als Ministerpräsidenten zu vereidigen. Zeman aber kündigte nach seiner Bestätigung im Präsidentenamt an, er werde dem zurückgetretenen Babiš nun "so viel Zeit, wie dieser braucht, zur Bildung einer Regierung geben. Ich sehe nicht, warum ich Babiš unter Druck setzen sollte." Zwar müsste ein Regierungschef Babiš womöglich schon bald vor Gericht und im Fall einer Verurteilung zurücktreten, doch bis zu einem rechtskräftigen Urteil dürften Jahre vergehen.

Eine künftige tschechische Regierung dürfte neben Babiš und seiner Partei von der rechtsradikalen SPD gestützt werden und von den tschechischen Kommunisten - genug für eine Mehrheit. Auch eine Regierungsbeteiligung der rechtsradikalen SPD würde von Präsident Zeman wohl gutgeheißen: Im Dezember war Zeman Ehrengast auf einem SPD-Kongress. Am Samstagabend stand Parteigründer Tomio Okamura bei Zemans Siegesrede direkt hinter dem Präsidenten. Später sagte er: "Präsident Zeman fördert direkte Demokratie, ist gegen Immigration, gegen den Islam, hat patriotische Gefühle und ist ein unwiderstehlicher Kämpfer gegen den internationalen Terrorismus. Wir können uns auf eine Menge interessanter Arbeit freuen."

Ein Hauptanliegen der SPD ist ein Referendum über Tschechiens Austritt aus der EU. Auch die Kommunisten sind europaskeptisch: Parteichef Filip sagte der Süddeutschen Zeitung im Oktober 2017, wenn etwa der Europäische Gerichtshof Tschechien zur Aufnahme von Flüchtlingen verurteile, "könnte es zu einem Referendum in Tschechien und zum Austritt aus der EU kommen". Präsident Zeman schlug schon im Juli 2016 ein Referendum über Tschechiens Mitgliedschaft in EU und Nato vor - und sprach das Thema in seiner Siegesrede indirekt wieder an.

"Ich bin zum Schluss gekommen, dass viele Politiker und Journalisten über weniger Intelligenz verfügen als normale Leute, und deshalb möchte ich, dass diese normalen Leute die Möglichkeiten haben, nicht nur in Referenden zu entscheiden, sondern auch in direkten Wahlen für lokale Amtsträger", sagte Zeman. Für das Ansetzen eines Referendums wäre indes die Zustimmung von drei Fünfteln der Parlamentsabgeordneten erforderlich.

Der designierte Regierungschef Andrej Babiš dagegen lehnte ein Referendum über einen EU-Austritt Anfang Juli 2016 ab - er bezeichnet sie als "verheerend" für Tschechien.