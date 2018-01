31. Januar 2018, 19:05 Uhr Trumps Rede zur Lage der Nation Staatsmann für einen Abend

"Heute löse ich ein Versprechen ein": Präsident Donald Trump kündigt während seiner Rede an die Nation an, das Gefangenenlager in Guantanamo weiter offen zu halten.









Bei seinem Auftritt im Kongress zeigt Donald Trump, wie gut er sich seinem Publikum anpassen kann. Er gab sich gar versöhnlich - doch mit der Regierungsrealität hat das wenig zu tun.

Von Hubert Wetzel

Natürlich kann sich Donald Trump zusammenreißen, wenn es darauf ankommt. Wer geglaubt hatte, da werde ein polternder Rüpel im Kapitol herumspringen und eine Rede halten, die aus lauter wütenden 140-Zeichen-Tweets besteht, verkennt, wie viel Erfahrung der Präsident im Showgeschäft hat. Der Name Trump ist in den USA vor allem deshalb eine bekannte Marke, weil der Namensträger jahrelang der Star der Fernsehsendung "The Apprentice" war. Donald Trump weiß genau, wer sein Publikum ist und was es hören will. Und je nach ...