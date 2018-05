24. Mai 2018, 16:27 Uhr Nordkorea-Gipfel Trump sagt Treffen mit Kim Jong-un ab

Der US-Präsident schrieb in einem am Donnerstag vom Weißen Haus veröffentlichten Brief an Kim, ein solches Treffen sei gegenwärtig nicht angemessen.

US-Präsident Donald Trump hat den für 12. Juni geplanten Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un abgesagt. Trump schrieb in einem am Donnerstag veröffentlichten Brief an Kim, ein solches Treffen sei aufgrund der "offenen Feindseligkeiten" von Seiten Nordkoreas gegenwärtig nicht angemessen.

Trump bedauerte in seinem Brief die Absage und erklärte, die Welt verliere damit eine "großartige Gelegenheit für dauerhaften Frieden". Kim solle jedoch nicht zögern, sich zu melden, wenn er seine Meinung zu dem Gipfeltreffen ändere. Nordkorea habe oft über seine mächtigen atomaren Fähigkeiten gesprochen, "aber unsere sind so gewaltig und schlagkräftig, dass ich zu Gott bete, dass sie nie eingesetzt werden müssen".

A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1 — The White House (@WhiteHouse) 24. Mai 2018

Nach einer vorübergehenden Annäherung waren zuletzt die Misstöne zwischen den beiden Ländern wieder lauter geworden. Bereits vor wenigen Tagen hatte Trump den Termin für das Gipfeltreffen infrage gestellt. Die Führung in Nordkorea wiederum hatte am Donnerstag aus Verärgerung eines Vergleichs ihres Landes mit Libyen durch US-Vizepräsident Mike Pence mit einer Absage des Gipfels gedroht. Nordkoreas Vizeaußenministerin Choe Son Hui bezeichnete Pence staatlichen Medien zufolge als "ignorant und dumm". Ob sich beide Seiten am Verhandlungstisch oder bei einer "nuklearen Machtprobe" begegneten, hänge ganz vom Verhalten der USA ab. Pence hatte in einem TV-Interview in Anspielung auf Äußerungen Trumps gesagt, die Situation in Nordkorea werde "wie das Libyen-Modell enden, falls Kim Jong-un keinen Deal macht". Libyen hatte vor 15 Jahren erklärt, seine Massenvernichtungswaffen im Gegenzug für die Aufhebung von Sanktionen zerstören zu wollen. Langzeitmachthaber Muammar al-Gaddafi wurde im Oktober 2011 von Aufständischen getötet; die westlichen Atommächte unterstützten damals die Rebellen.

Erst heute war bekannt geworden, dass Nordkorea nach eigenen Angaben ein Atomtestgelände Punggye-ri im Nordosten des Landes zerstört hat. Im Beisein ausländischer Journalisten wurden Tunnel gesprengt und unbrauchbar gemacht.​ Machthaber Kim Jong-un hatte die Schließung des Geländes vor dem Hintergrund des für Mitte Juni geplanten Treffen mit Trump angekündigt.

Weil die Führung von Diktator Kim Jong-un keine internationalen Inspektoren zu der Zeremonie einlud, gilt die Glaubwürdigkeit der Zerstörung allerdings als ebenso begrenzt wie ihre Unwiderruflichkeit. Die südkoreanische Regierung hatte dies dennoch als ersten bedeutenden Schritt hin zu einer Denuklearisierung der Koreanischen Halbinsel gewertet.

Das historische Treffen war in Singapur geplant gewesen und hatte zur Beendigung des Atomstreits mit Pjöngjang beitragen sollen.