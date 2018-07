12. Juli 2018, 14:14 Uhr Trump in Großbritannien Besuch eines Provokateurs

US-Präsident Trump wird an diesem Donnerstag in Großbritannien erstmals zu einem Arbeitsbesuch erwartet.

Seit seinem Amtsantritt sind die Beziehungen der USA zu Großbritannien immer schlechter geworden.

Trump hat kaum eine Gelegenheit ausgespart, den alten Verbündeten zu provozieren.

Von Thorsten Denkler , New York

Mehr als eine halbe Million Menschen jubelten John F. Kennedy zu, als der US-Präsident 1961 zu Besuch in London war. Jimmy Carter wurde 1977 von zigtausenden Briten freudig empfangen. Donald Trump wird mit seinen Vorgängern nicht mithalten können, wenn er an diesem Donnerstag in Großbritannien landet. Mehr als 50 000 Menschen wollen zwar seinetwegen am Freitag auf die Straße gehen. Nur: Trump-Freunde dürften kaum darunter sein. Es wird eine der größten Anti-Trump-Demonstrationen, die Europa bisher gesehen hat. Ein mehrere Meter hoher Trump-Baby-Ballon soll am Westminsterpalast vorbeischweben, dem Sitz des Parlamentes. Womit zu der Frage, was die Briten mehrheitlich von Trump halten, schon viel gesagt wäre.

Angefangen hat die unselige Beziehung im US-Wahlkampf 2016. Trump hatte sich klar auf die Seite der Brexit-Befürworter gestellt, noch vor dem Referendum in Großbritannien, was als Einmischung in die Angelegenheiten befreundeter Staaten betrachtet werden kann. Er hat den rechten Brexit-Populisten Nigel Farage hofiert. Und damit geliebäugelt, ihn zum US-Botschafter in London zu machen. Ein Affront sowohl gegen die regierenden Torys, als auch gegen die oppositionelle Labour-Party.

Die britische Premierministerin Theresa May hat sich dennoch redlich bemüht, so etwas wie eine normale Arbeitsbeziehung zu Trump aufzubauen. Trumps Mutter hat schottische Wurzeln. Er selbst unterhält dort zwei Golfplätze. Da muss doch was gehen. Außerdem treibt May die Not. Mitten in den Brexit-Verhandlungen sind die USA für Großbritannien als Handelspartner enorm wichtig.

Nach der Amtseinführung von Trump am 20. Januar 2017 hat sich May also beeilt, die erste Regierungschefin zu sein, die noch im gleichen Monat persönlich in Washington vorbeischaut. Beide versicherten sich gegenseitig, wie besonders und tief die Beziehungen beider Staaten seien.

May schadet der Besuch bei Trump

Aber dann war da noch die Szene, in der Trump plötzlich ihre Hand hielt auf dem Weg zur Pressekonferenz. Es schien, die beiden hätten weit über eine funktionierende Arbeitsbeziehung hinaus einen richtig guten Draht zueinander. In Großbritannien kam das nicht besonders gut an. May wollte eigentlich den Eindruck vermeiden, sie könnte Trump zu nahe sein.

Sie lud ihn trotzdem zu einem Staatsbesuch nach London ein, mit allem Pomp und Gloria. Daraufhin unterzeichneten fast zwei Millionen Briten eine Petition, nach der Trump auf keinen Fall zu einem Staatsbesuch eingeladen werden dürfe. Queen Elisabeth II. sollte die Peinlichkeit erspart werden, Trumps Gastgeberin zu sein.

May schadete das Treffen mit Trump mehr als es ihr nutzte. Was sie damals aber nicht ahnen konnte: Das Bild der händchenhaltenden Staatslenker symbolisiert bereits den vorläufigen Höhepunkt der Beziehungen beider Staaten in Trumps Präsidentschaft. Danach geht es stetig bergab.

Und das nicht nur, weil Trump gegen alles ist, was die Briten für richtig halten. Er steigt aus dem Klimaabkommen von Paris aus, kündigt das von Großbritannien mitverhandelte Atomabkommen mit Iran, startet einen weltweiten Handelskrieg. Er legt sich mit der Nato an, mit der Europäischen Union, mit den Vereinten Nationen. Nichts davon ist im britischen Interesse.

Es beginnt schon mit Trumps Einreiseverbot für Menschen aus bestimmten muslimischen Ländern, das er am Tag von Mays Washington-Visite unterschreibt. Das Dekret sorgt auch in Großbritannien für Empörung. Eine gute Woche nach Mays Rückkehr erklärt der Sprecher des Londoner Unterhauses, John Bercow, vor den Parlamentariern, dass er jedenfalls deshalb keine Einladung an Trump aussprechen werde, vor dem Parlament zu reden. Selbst dann nicht, wenn es zu Mays versprochenem Staatsbesuch komme. Trumps Werte deckten sich nicht mit den Werten des britischen Parlamentes.